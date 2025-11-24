סוכנות האו"ם אונר"א, שאינה רצויה עוד בישראל על פי החוק, ממשיכה לפעול בעזה ואף הודיעה כי הצליחה לשקם את פעילותה בעת האחרונה.

דובר אונר"א, עדנאן אבו חסנה, טען כי "אונר"א פועלת כיום לפתיחת מרפאות ומרכזים רפואיים נוספים באזורים שונים ברצועה. נפתחו שלוש מרפאות חדשות בתוך העיר עזה, וכן מרכז רפואי בג'באליה בצפון הרצועה, על אף המצב המורכב בשטח".

לדבריו, הסוכנות הצליחה לשקם את מערכת החינוך עבור כ-300,000 תלמידים, בהם 50,000 שחזרו ללמידה פרונטלית ב-124 מוקדים לימודיים.

בתחום הבריאות, אבו חסנה הדגיש כי "אונר"א מפעילה כיום שבע מרפאות מרכזיות - ארבע מהן בבעלות הסוכנות ושלוש מושכרות - בנוסף ל-35 נקודות רפואיות, אשר מקבלות מדי יום כ-15,000 מטופלים".

מאז ה-7 באוקטובר 2023, נחשפו פרטים נוספים על מעורבות עובדים באונר"א בפעילות ארגוני טרור פלסטיניים ברצועת עזה ובלבנון, וחלקם אף נטלו חלק במתקפה ובחטיפה של ישראלים. במשך עשרות שנים שולבו פעילים בכירים בחמאס, בג'יהאד האיסלאמי ובארגוני טרור נוספים בתפקידי הוראה וניהול באונר"א.