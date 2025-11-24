לשכת ראש העיר ירושלים משה ליאון עדכנה הערב (שני) כי במהלך ביקור בשכונת מאה שערים בעיר, השמשה האחורית ברכבו של ראש העיר נופצה בידי פורעים שיידו אבנים לכיוון הרכב.

ראש העיר לא נפגע. המשטרה שהוזעקה למקום פתחה בחקירה.

מהמשטרה נמסר: "בשעה האחרונה, התקבל דיווח במוקד המשטרה על יידוי אבנים לעבר רכב שנסע ברחוב אבינועם ילין בירושלים וברכב נכח ראש העירייה. לא היו נפגעים, אולם נגרם נזק לשמשת הרכב".

בעירייה מסרו: "במהלך ביקורו של ראש העיר בשכונת מאה שערים, כמה פורעים תקפו את רכבו וגרמו בין השאר לשבר בשמשה האחורית. ראש העיר לא הותקף פיזית, לא נפגע, והמשיך בלוח זמנים כמתוכנן. האירוע הועבר לטיפול המשטרה. עיריית ירושלים רואה בחומרה כל ניסיון לפגוע בנבחרי ציבור או לפגוע בסדר הציבורי, ותמשיך לפעול בנחישות לשמירה על הביטחון בעיר".