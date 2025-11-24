המחבל שרצח בפיגוע דריסה שני לוחמי כפיר, סמ"ר אליה הלל וסמ"ר דייגו גבריאל הרסאג' הי"ד בכניסה לשכם לפני כשנה וחצי - חוסל הערב (שני) בחילופי אש עם כוחות הימ"מ.

לפי גורמי ביטחון, בשנה שעברה התרחשה תקלה משמעותית במרדף: המחבל הסגיר את עצמו לרשות הפלסטינית, ובתיאום שנועד להביא להסגרתו לישראל - היה אמור לעבור לידי כוחות הביטחון.

הרשות הפלסטינית, בצעד חד צדדי, שחררה אותו והקשר עמו נותק. מאז נמשך המאמץ המבצעי לאיתורו, ללא הצלחה עד השבוע.

הערב הצליחו כוחות הימ"מ לאתר את מיקומו בבית בשכם. במהלך הפעילות על המבנה שבו הסתתר המחבל, התברר לכוחות כי הוא מתבצר כשהוא חמוש. בתגובה, הפעילו הלוחמים אש מדויקת לעבר האיתור במטרה לנטרל את האיום. לאחר סריקה באמצעות רחפן, זוהה המחבל כשהוא מחוסל.

בנוסף, נעצרו במהלך הפעילות מספר סייענים שפעלו יחד עם המחבל על ידי לוחמי צה"ל.