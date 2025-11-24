שני נוסעים בני 28 ו־47 פרצו ביום שישי האחרון את דלת החירום בשער העלייה למטוס בנמל התעופה קלן/בון בגרמניה, לאחר שאיחרו לטיסה שהייתה מיועדת להמריא בשעה 21:30.

השניים הגיעו לשער בשעה 21:33 ונכנסו לרחבת המסלול בניסיון להגיע למטוס.

בתיעוד מהאירוע נראים השניים רצים ומנופפים בידיהם לעבר מטוס Wizz Air לבוקרשט, שכבר הפעיל מנועים ועזב את עמדת החנייה. אנשי שדה התעופה זיהו את האירוע במהירות וניגשו אל השניים.

העובדים עצרו את הנוסעים, שלא הורשו לעלות לטיסה. בשדה התעופה ציינו כי בעת האירוע המטוס היה עם אורות אזהרה אדומים דולקים והמנועים פעלו כסדרם.

השניים הועברו לידי המשטרה הגרמנית, וזו פתחה נגדם בהליכים משפטיים בחשד להסגת גבול והפרת כללי אבטחת התעופה.