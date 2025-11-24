חאזם קאסם, דובר חמאס, אמר כי יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש אינו פשוט, ולדבריו חמאס עמדה במחויבותיה בעוד ישראל המשיכה להפר את סעיפי ההסכם.

קאסם הבהיר למתווכים בשיחות בקהיר כי הפרות ההסכם מצד ישראל פוגעות בסיכויי ההמשך ליישומו.

עוד ציין כי הגעת משלחת חמאס לשיחות בקהיר מלמדת על רצינות בכוונת הארגון להתקדם לשלב השני של ההסכם.

קאסם הדגיש כי הכוח הבינלאומי, שעל פי תוכנית הנשיא טראמפ אמור להיות ממוקם ברצועת עזה, צריך להפריד בין התושבים ובין כוחות ישראל. הוא האשים את ישראל בניסיונות יומיומיים להרחיב את השליטה הביטחונית אל מעבר לקו הצהוב.