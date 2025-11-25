הטנדר שנסחף בנחל יתיר דוברות כבאות והצלה

לוחמי אש ממרחב שומרון הגיעו הבוקר (שלישי) ליישוב אלקנה בשומרון בעקבות דיווחים על הצפות משמעותיות במספר בתים.

על פי הכוחות בשטח, מפלס המים הגיע לגובה של קרוב למטר, מה שהקשה על הדיירים לעזוב את בתיהם - במיוחד כשמדובר בילדים קטנים.

הצוותים פעלו מיד לחילוץ בטוח, ובין היתר הוצאו ללא פגע אם ותינוקת שנלכדו בביתם.

המחלצים באלקנה צילום: כבאות והצלה יו"ש

רשף תומר בכר, מפקד המשמרת שפיקד על הפעילות, סיפר: "קיבלנו דיווח על אזרחים שנלכדו בבתיהם בעקבות הצפות. במרחב שומרון נערכנו מבעוד מועד לאירוע מזג האוויר הסוער, ויצאנו בצוותים מתוגברים למקום. עם ההגעה יצרנו קשר עם האזרחים וביצענו תיעדוף לחילוצם, ולאחר מכן חילצנו אותם מבתיהם ללא פגע".

במקביל לאירוע באלקנה, פעלו לוחמי האש במספר זירות נוספות בדרום הארץ עקב תנאי מזג האוויר. בנחל יתיר חולץ טנדר שנסחף בשיטפון, בפעילות מורכבת של צוותים מתחנות באר שבע וחורה. הלכוד חולץ במצב טוב והועבר להמשך טיפול צוותי מד"א.

בכביש 358 חולץ אדם שנלכד ברכבו בשל זרימות חזקות; בבאר שבע, בשכונת רמות, חילצו הכוחות שני רכבים שנתקעו בעקבות הצפות. עד כה, לא דווח על נפגעים באירועים.

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה כתומה על חשש להצפות הצפות בעמק יזרעאל, בצפון השרון, בצפון השפלה ובצפון השומרון עד השעה 12:00. בנוסף פורסמה אזהרה צהובה על הצפות בכרמל, במישור החוף הצפוני, בגוש דן, בדרום מישור החוף, בדרום השפלה ובצפון מערב הנגב.