יהונתן פולארד, שריצה 30 שנות מאסר בארצות הברית לאחר שהואשם בריגול למען ישראל, תוקף בחריפות את ההנהגה הישראלית, כולל ראש הממשלה, וקורא להחלפת השלטון לאור מחדלי השבעה באוקטובר.

"המדינה כולה ננטשה ונבגדה. אחרי 7 באוקטובר, אנחנו זקוקים לניקוי אורוות יסודי. עלינו להחליף את כל חברי הכנסת הנוכחיים - מימין, משמאל ומהמרכז - באנשים חדשים עם פרספקטיבות שונות. הכול חייב להשתנות", אמר פולארד בראיון לכאן רשת ב'.

ביחס לראש הממשלה נתניהו הדגיש "אני רוצה שהוא יודה בכישלון האנושי שלו בכל הנוגע ל-7 באוקטובר, ושיתקן את הטעות של הכנסת הכסף הקטארי לרצועה".

הוא טען כי אמנם בעבר תמך בראש הממשלה אבל התפכח, כלשונו. "הייתי תמים מדי כשחשבתי שאי אפשר לדמיין ראש ממשלה טוב יותר. עכשיו אני יכול".

פולארד שוקל בימים אלה כניסה לחיים הפוליטיים. "אין מפלגה שאני מרגיש בה בנוח כרגע", אמר, וגילה כי גיבש קבוצת חברים ליצירת גוף פוליטי חדש. הוא ציין כי בחודשים הקרובים יחליט אם להקים מפלגה חדשה או "להשתלט על מפלגה קיימת".

בהתייחסו לסערה סביב הפרסום ב"ניו יורק טיימס" לפיו נפגש עם שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי בירושלים בחודש יולי, טען פולארד כי ההדלפה הגיעה מה-CIA כחלק מ"טינה אמיתית" שיש לארגון כלפיו. הוא הבהיר כי הפגישה הייתה גלויה ולא היה בה שום פסול.