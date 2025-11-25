בכיר בעירייה במרכז נעצר הבוקר (שלישי) בנתב"ג עם שובו לארץ לצורך חקירת מעורבותו בפרשת ההסתדרות, זאת לאחר ששהה בתאילנד בזמן החקירות.

בתחילת החודש פשטה המשטרה על משרדי ההסתדרות בתל אביב וביצעה גל מעצרים של בכירים בארגון ושל מעורבים נוספים במשק במסגרת פרשת שחיתות חמורה. לפי החשד, בכירים בהסתדרות שכרו את שירותיו של בתמורה לטובות הנאה.

היו"ר ארנון בר דוד נעצר יחד עם בת זוגו, הילה קניסטר-בר דוד, ושוחרר לפני כשבועיים למעצר בית בן 30 ימים בבית בנו. במקביל, הוא הורחק מההסתדרות ל-21 ימים ונאסר עליו לעסוק בכל נושא הקשור לארגון בתקופה זו.

החשד המרכזי שעומד בלב פרשת השחיתות החמורה הוא מערכת "תן וקח" שניהלו בכירים בהסתדרות עם איש עסקים, במסגרתה לקוחות ששכרו את שירותיו של גבאי קיבלו "ג'ובים" ברשויות מקומיות ובתאגידים - תמורת טובות הנאה כספיות שעל פי החשד קיבלו הבכירים בהסתדרות.