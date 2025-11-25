ביוזמת משרד העלייה והקליטה, ההסתדרות הציונית העולמית ובשיתוף הסוכנות היהודית, התקיימו בשבועות האחרונים ירידי עלייה מרכזיים בבריטניה - בלונדון ובמנצ'סטר.

האירועים התקיימו תחת אבטחה כבדה, זאת על רקע הפגנות אנטי־ישראליות מחוץ למתחמים.

השר אופיר סופר, שנכח באירועים, התייחס לעניין ואמר, "אנחנו מזהים הזדמנות להגדיל את מספר העולים מבריטניה, ואני שמח על ההיענות הברוכה לירידי העלייה שקיימנו בשנתיים האחרונות".

בירידים הוצגו דוכנים ושירותים מקצועיים בתחומי מיסוי ישראלי, תעסוקה, השמה, ייעוץ אקדמי, מוסדות לימוד, נציגי רשויות מקומיות וגופים המסייעים לתהליך העלייה. לדברי המארגנים, נרשמה התעניינות גבוהה מצד יהודים רבים, בעיקר על רקע התחזקות תחושת האנטישמיות במדינה.

לראשונה, גם הקהילה היהודית במנצ'סטר השתתפה באירוע בקנה מידה רחב. הקהילה מתאוששת מפיגוע טרור קשה שבוצע בה ביום הכיפורים האחרון, ובו נרצחו שניים מחבריה - אדריאן דולבי ומלבין קרביץ. לדבר המארגנים, השתתפות זו הביעה "מסר של חוסן, התחדשות וחיבור עמוק לישראל".

את הירידים חתמה הופעה של הזמר הישראלי ישי ריבו, ששיתף את הקהל בסיפור העלייה האישי שלו לישראל, וזכה לתשואות חמות מהמשתתפים.

השר סופר ציין כי משרדו מקדם מהלכים משמעותיים לעידוד עלייה ממדינות המערב, ובהם האצת ההכרה ברישיונות מקצועיים, הגדלת הסיוע בשכר דירה בפריפריה, הענקת הטבות מס, תכניות אקדמיות מותאמות שפה, וחיזוק מערך לימודי העברית והליווי האישי.

מתן בר נוי, נציג ההסתדרות הציונית באירופה, אמר, "זה מרגש עד עמקי הלב לראות את עם ישראל בכל תפארתו, דווקא בשעה מורכבת כל כך... אלפי המבקשים לעלות לישראל ולבנות את מולדתנו הם התשובה החזקה והמשמעותית ביותר".