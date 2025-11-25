הבוקר (שלישי) צפויים להמשיך לרדת ממטרים מלווים בסופות רעמים יחידות. במהלך היום הגשמים יתמעטו והטמפרטורות ירדו במידה ניכרת. בשעות הלילה ייתכן גשם מקומי וקל בעיקר במישור החוף ויהיה מעונן חלקית.

בתחנת המדידה נווה צוף בבנימין נמדדו 128 מ"מ גשם תוך 4 שעות - שיא חדש במרכז הארץ.

לפי השירות, "במהלך הלילה התפתחו עשרות אלפי סופות רעמים וברקים באזורים נרחבים, תחילה בערבה ובמישור החוף, אולם בהדרגה מזג האוויר החמיר - ובאזורים רבים בצפון הארץ ובמרכזה ירדו כמויות גשם גדולות, אשר היו מלוות גם בברד ובמשבי רוח".

מהשירות נמסר גם כי בקרני שומרון נמדדו עד עכשיו 50 מ"מ, במבוא דותן 47, באריאל 39 מ"מ, בחיפה כ-33 מ"מ, במודיעין כ-30 מ"מ.

לפי השירות המטאורולוגי, "בבוקר ימשיכו לרדת גשמים מהצפון עד צפון הנגב, חלקם עוצמתיים מאוד, ועדיין קיים חשש משמעותי לשיטפונות באזור נחלי מדבר יהודה וים המלח, וכן בנגב ובערבה. במישור החוף, בצפון ובהרי המרכז קיים חשש מהצפות. רק בחצי השני של היום הגשמים יתמעטו משמעותית וייפסקו כמעט לחלוטין במהלך הערב".

מחר (רביעי) מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי תחול התחממות נוספת, וכך גם ביום שישי - והטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל.