צוותי כיבוי והצלה מתחנת גליל מרכזי, בסיוע היחידה לחילוצים מיוחדים, פעלו אחר הצהריים לחילוץ שני בני אדם מרכב שטח שנתקע בתעלה עמוקה סמוך לכביש 70 באזור טמרה.

הרכב נסחף בעקבות זרם מים חזק שנגרם כתוצאה מהצפה מקומית.

לוחמי האש פעלו במהירות לביצוע עיגון של הרכב באמצעות כבאית, ולאחר מכן השתמשו במערכת חבלים מתקדמת כדי לבצע את החילוץ. הנהג והנוסע חולצו בשלום והועברו למקום בטוח.

רב רשף פאדי חשאן, קצין המבצעים בתחנת גליל מרכזי, סיפר, "הגענו במהירות וזיהינו רכב שטח שנתקע בתוך תעלה עמוקה בעקבות הצפה ותוך כדי זרימת מים חזקה. ביצענו עיגון לרכב אשר היה בסכנה בעקבות הסחף החזק. לוחמי האש וצוות היחידה לחילוצים מיוחדים פרסו מערכת חילוץ ופעלו להוצאת הלכודים מהרכב בבטחה".