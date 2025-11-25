מקורבים לשר הביטחון ישראל כ"ץ טוענים כי עם השלמת התחקירים סביב אירועי ה־7 באוקטובר, לא יהיה מנוס מנקיטת צעדים נוספים נגד בכירים בצה"ל, לצד החמרת צעדים שכבר ננקטו כלפי אחרים.

לטענת המקורבים, הרמטכ"ל פעל בהתאם לסמכותו אך עשה זאת על סמך מידע חלקי ובאופן בלתי ממצה. לדבריהם, שר הביטחון עמד כבר בעבר על מיצוי ופרסום תחקירים בזמן כהונתו של הרמטכ"ל הקודם - מהלך שלדבריהם הוביל לשינויים משמעותיים בצה"ל - וכך יהיה גם הפעם.

עוד ציינו כי כ"ץ יעמוד על כך שכל החומר הנוגע ל-7 באוקטובר ייחקר במלואו, בהתאם להמלצות ועדת האלוף (במיל') סמי תורג'מן, וייחשף בפני הציבור ובפני המשפחות השכולות. "יוסקו המסקנות המתבקשות ולא יתאפשר שום טיוח", מסרו.

בסביבתו של שר הביטחון הדגישו כי הוא, יחד עם ראש הממשלה וצה"ל, ימשיכו לפעול כגוף מתואם "כאגרוף אחד ובעוצמה בכל הזירות כפי שנעשה עד כה".