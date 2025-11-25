אלפים נכנסו הלילה (שלישי) להתפלל ביוסף שבשכם, בעשרות אוטובוסים, תחת אבטחה של כוחות צה"ל ומשטרת ישראל.

בין המתפללים הייתה גם משלחת של 20 מחוקקים בכירים מארצות הברית, שפועלים יחד עם מחלקת קשרי החוץ של מועצה אזורית שומרון, בחקיקת חוקים לפיהם בתי נבחרים בארצות הברית אוסרים על שימוש במסמכים רשמיים במונח 'הגדה המערבית', ומחייבים את השימוש ב'יהודה ושומרון', ופועלים יחד עם ראש המועצה האזורית שומרון לחיזוק התמיכה בריבונות ביהודה ושומרון.

בין משתתפי המשלחת: נשיא ארגון המחוקקים הלאומי של ארה"ב ג'ייסון רפרט ועשרים סנאטורים ונציגי בתי נבחרים, מארצות הברית שהגיעו כמשלחת מיוחדת לביקור רשמי בישראל, כאורחיו של ראש מועצת שומרון יוסי דגן. המשתתפים קיימו סיור בשומרון, ולאחריו נכנסו לתפילה בקבר יוסף שבשכם.

דגן מסר "אנחנו לוקחים מהמקום הקדוש הזה כוח. להילחם יחד למען הצדק, לעבוד קשה יחד לבנות עתיד אמיתי לארצות הברית של אמריקה, לישראל, ולכל העולם. אנו לוקחים כוח מהמקום הקדוש הזה, מיוסף, ומאברהם, יצחק ויעקב, ומה', לנצח במלחמה הקשה של הדור שלנו - הסיפור הציוני".

"אנו לוקחים כוח מהמקום הקדוש הזה להילחם יחד ולהביא ריבונות על יהודה ושומרון, ארץ התנ"ך. ארץ אברהם, יצחק ויעקב, ארצנו", המשיך דגן, והוסיף: "במיוחד אתם מברכים את המתיישבים ביהודה ושומרון, ובמיוחד כי אתם נלחמים איתנו נגד השקר על "הגדה המערבית", כדי להנחיל את השימוש בשם האמיתי "יהודה ושומרון", ובמיוחד שאתם נלחמים איתנו להביא ריבונות על יהודה ושומרון, ארץ התנ"ך. אני רוצה לברך אתכם בעברית, ברכת יעקב לבניו", אמר דגן ובירך את ברכת "יברכך ה' וישמרך", עליה הנוכחים ענו "אמן" בהתרגשות.

נשיא ארגון המחוקקים האמריקניים ג'ייסון רפרט חיזק את הדברים: "נמצאים כאן נבחרי ציבור ממיין, מהוואי, מקנזס, מאינדיאנה, ממישיגן, מטקסס, מארקנסו, מאריזונה, ומטנסי. אז יוסי, אני רוצה שתדע שאנחנו איתך. לא רק איתך במציאות הפיזית, אנחנו איתך ברוח".

רפרט הזכיר את הצעת החוק המשותפת לNACL ולמועצה אזורית שומרון, שקבע כי אף אחד לא יבטא את השם הגדה המערבית, אלא רק "יהודה ושומרון" בחוקים רשמיים, בכל מקום שהוא מוזכר.

הסנאטורית לנה טייס, ממישיגן ראש ועדת אמריקה-ישראל בארגון, הוסיפה: "​אנחנו כאן במקום שבו הכל התחיל, וזה מוכיח את עצמו. זו זכות גדולה עבורנו להיות כאן איתכם, להראות שאנחנו תומכים בכם, ולהדגיש כמה חשוב שאמריקה וישראל יעבדו יחד. הערכים הבסיסיים של המדינה שלנו (אמריקה) מגיעים מכאן. בלי היסודות של ישראל, לא היינו מצליחים בארצות הברית. לכן, אנחנו מכירים תודה, גאים ומחויבים לשמור על הקשר הזה ולהמשיך לכבד את האמונה המקודשת שקיימת כאן".

מארק דרזיו, חבר בית הנבחרים בטקסס, ציין: "אנו עומדים לצד ישראל. אנו תומכים באופן מלא - בטקסס, אנו תומכים באופן מלא בישראל. אנו תומכים באופן מלא בעבודותיהם ובמה שהם עושים. אנו אסירי תודה שאנו יכולים לעמוד לצידכם למען הגנת ישראל ולמען ישראל ריבונית".

מרי, נציגת מדינת ארקנסו, אמרה: "תודה על ההזדמנות הזו להיות כאן ולתמוך בכם. אנו תומכים בכם ב-100% שיהודה ושומרון יהיו חלק מישראל. נעשה כל שביכולתנו כשנחזור לארה"ב כדי לוודא שאתם מכובדים ונתמכים. רק דעו שאנו עומדים לצד ישראל ב-100% ורק מעריכים את כבודכם, את יושרתכם, ואת כל מה שעשיתם כדי שזה יקרה הלילה. אנו מאוד מעריכים זאת."

ראש המועצה הודה למפקד אוגדת איו"ש תא"ל קובי הלר, למח"ט שומרון אל"מ אריאל גונן, לקצין הגמ"ר רב-סרן ישראל רוזנפלד, לסא"ל אליצור טרבלסי, לכוחות צה"ל ומג"ב ומשטרת ישראל שליוו את הכניסה, למתנדבי מנהלת המקומות הקדושים של המועצה האזורית שומרון ולצוות המועצה האזורית שומרון המלווים את הכניסות ואת האלפים המשתתפים בהן.