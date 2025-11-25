ילדה בת 11 ממודיעין עילית נפטרה אמש (שני) באופן פתאומי, יממה בלבד לאחר שאביה קם מ'שבעה' על אביו.

רעכיל היגר, תושבת שכונת ברכפלד, התמוטטה אמש ופונתה לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה, אך למרות מאמצי הצוות הרפואי - נקבע מותה.

לפי הפרטים שפורסמו, בשבת האחרונה סבלה הילדה מחום גבוה. אתמול בבוקר לאחר שהחום לא ירד, היא ביקרה אצל רופא - אך לא היה לה רקע רפואי קודם כלשהו. בערב החמירה מצבה באופן דרמטי. חרף מאמצי הרופאים ולדאבון לב המשפחה היא נפטרה.

שעות קודם לכן אביה קם מתקופת ה'שבעה' על אביו, הרב נח היגר ז"ל מחסידי ויז'ניץ בבני ברק, שנפטר בשבוע שעבר.

מסע הלוויה התקיים אמש בבית העלמין בעיר אלעד, שם נטמנה.