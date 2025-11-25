מרום גולן, חייל בשירות סדיר תושב אשקלון, נהרג אמש בתאונת האופנוע קשה בכביש 232 סמוך לכוכב מיכאל צומת חלץ מפגיעת רכב . הלווייתו תיערך היום בבית העלמין הצבאי בעיר אשקלון.

הבוקר פרסם אביו של מרום, יניב גולן, הודעה כואבת ברשתות החברתיות. "בצער רב וביגון קודר, נאלץ להודיע על פטירתו של אהוב ליבנו וגאוות חיינו בתאונת דרכים עם האופנוע", כתב האב השכול.

רק לפני חודשיים בילו בני המשפחה יחד בתאילנד וגם אביו קנה בגאווה את האופנוע לבנו.

פרמדיקית מד"א סיון רובין וחובשי מד"א אלון טרומפר ונועה שיק, סיפרו: "רוכב האופנוע שכב על הקרקע, מעבר לכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, לאחר שנפגע מרכב. הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה מאומצות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות, מצבו לא הטב ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".