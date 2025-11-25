נתונים קשים שהוצגו הבוקר בכנסת חושפים: שנת 2025 מסתמנת כשנה הקטלנית ביותר בעשור האחרון, אך במשטרה מדווחים על קיפאון במספר התלונות.

בעשור האחרון נרצחו בישראל למעלה מ-300 נשים, אך נתונים חדשים חושפים תמונת מצב חריגה ומדאיגה במיוחד לגבי השנה הנוכחית.

מדוח שיוצג היום בוועדה לקידום מעמד האישה עולה כי ב-8 החודשים הראשונים של שנת 2025, מספר הנרצחות כבר השתווה למספר הנרצחות בשנת 2024 כולה. הדוח הוכן לבקשת יו"ר הוועדה, ח"כ מירב כהן, לקראת הדיון לציון יום המאבק הבינלאומי באלימות כנגד נשים.

על פי הנתונים, בעשור שחלף נרצחו 269 נשים, ממוצע של כ-27 נשים בשנה, כאשר אשתקד נרצחו 35 נשים - המספר הגבוה ביותר בעשור האחרון עד לשנה הנוכחית. עוד מציג המחקר תופעה מתמשכת שבה נשים ערביות מהוות רוב בקרב הנרצחות, אך המענה המשטרתי כלפיהן לוקה בחסר: 46% ממקרי הרצח של נשים ערביות בעשור האחרון כלל לא פוענחו, זאת בהשוואה ל-9% בלבד ממקרי הרצח של נשים יהודיות שנותרו ללא כתב אישום.

בדיקת התיקים המפוענחים מספקת הצצה לזהות הרוצחים: במחצית מהמקרים הרוצח הוא בן הזוג, ב-30% מהמקרים בן משפחה אחר, ובשאר המקרים החשוד מוכר לקורבן אך אינו קרוב משפחה. ברוב התיקים שפוענחו בקרב נשים יהודיות, הרוצח היה בן זוגן (59%), בעוד שבמקרה של נשים ערביות הרוצח הוא בדרך כלל בן משפחה שאינו בן הזוג (41%). עם זאת, מחברי הדוח מסייגים כי התמונה במגזר הערבי אינה מלאה לנוכח אחוזי הפענוח הנמוכים.

נתון מטריד נוסף נוגע לכתובת שהייתה על הקיר: כמעט מחצית מהנרצחות היהודיות ושליש מהערביות התלוננו בעבר על אלימות במשפחה, אם כי לא בהכרח נגד החשוד ברצח. למרות שמספר הדיווחים על אלימות ופניות לארגוני נשים, לרווחה ולסיוע המשפטי נמצא בעלייה ניכרת, מספר התלונות במשטרה כמעט ולא השתנה.

משנת 2022 מוגשות במשטרה מידי שנה בין 3,000 ל-3,200 תלונות בגין תקיפה שגרמה לחבלה ממשית (עלייה של 9% עד 2024). לעומת זאת, בעבירות "תקיפת סתם" - אלימות שלא הובילה לפציעה ממשית - לא חל גידול כלל, ובכל שנה מוגשות כ-9,500 תלונות מסוג זה. הנתונים מצביעים גם על ירידה באכיפה: מספר התלונות על "תקיפת סתם" המבשילות לכתב אישום ירד בכ-9% בשנים האחרונות, וכ-80% מהתיקים הללו נסגרים, בהשוואה למחצית מהתיקים שנסגרים במקרים של עבירות תקיפה הגורמות חבלה.