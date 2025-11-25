לוחמי היחידה המיוחדת ללוחמה בטרור (ימ"מ), בשיתוף שב"כ וכוחות צה"ל מחטיבת שומרון, חיסלו אמש את המחבל עא ראוף שתייה.

שתייה עמד מאחורי פיגוע הדריסה סמוך למוצב 6 בכניסה לשכם לפני כשנה וחצי, בו נהרגו שני לוחמי גדוד נחשון, סמ"ר דייגו גבריאל הרסאג' ז"ל וסמ"ר אליה הלל ז"ל.

אמו של הרסאג', דניאלה הרסאג' גרוס, כתבה ברשתות החברתיות: "אל נקמות, אל נקמות הופיע! דין פרוטה כדין מאה!".

הפעולה בוצעה בהכוונת שב"כ, והוגדרה על ידי המשטרה כמבצע "ערכי וממוקד". לוחמי הימ"מ פעלו לאיתור וחיסול המחבל שהתבצר במבנה בשטח העיר שכם כשהוא חמוש.

מהימ"מ נמסר כי במהלך הפעולה הפעילו הלוחמים אש כבדה לעבר המבנה, תוך שימוש באמצעים שונים שכללו ירי מדויק, טילי מטאדור, רחפן נפץ ואמצעים נוספים, במטרה לנטרל את המחבל מבלי לסכן את כוחותינו.

יצויין כי הפעולה האחרונה היא סגירת המעגל על כלל המחבלים שהיו מעורבים בפיגוע. גורם ביטחוני הבהיר בשיחה עם ערוץ 7: "אין יותר ערי מקלט".