כ-140,000 מתפקדי הליכוד צפויים לצאת להצביע בבחירות הפנימיות של המפלגה שיתקיימו בכ-85 סניפים ברחבי הארץ, ויכללו את בחירת מועצות הסניפים ואת כ-1,500 מחברי מרכז הליכוד החדשים.

הקלפיות ייפתחו בשעה 09:00 וייסגרו בשעה 21:00, למעט סניפים קטנים שם תינעל ההצבעה כבר בשעה 19:00.

סך הכול ייבחרו כ-3,500 חברי מרכז, מתוכם כ-500-1,000 יהיו בעלי תפקידים המכהנים מכוח כהונה.

בירושלים, הסניף הגדול ביותר בליכוד עם כ-7,000 מתפקדים, מתמודדות שתי קבוצות עיקריות: קבוצת "פורום הניצחון" בראשות ח"כ עמית הלוי, מול רשימה משותפת של השרים דודי אמסלם וניר ברקת.

בבאר שבע מתמודדות שלוש רשימות בראשות יוסי פיטוסי, שמעון בוקר, וגדי דהן. באשקלון בין המתמודדים: ראש העיר תומר גלאם, שמעון אסולין ואלירן בן שלל, עוזרו של השר דודי אמסלם, שמוביל קבוצת צעירים בסניף. ברמת גן מתמודדים משה רווח, בתמיכת השר חיים כץ, ליר לוי, יועצו של השר יואב קיש. במטה בנימין הרשימה של ח"כ אביחי בוארון מול רשימתו של ח"כ עמית הלוי.

שר התיירות חיים כץ, שמעורב בעשרות סניפים שבהם יש מתפקדים של תעשייה אווירית, בדגש על שוהם, אשדוד, ראשון לציון ולוד, יתמודד שוב ליו"ר המרכז.

לאורך 90 הימים שאחרי הוועידה שבה ייבחרו חברי המרכז החדשים של הליכוד, יתקיימו הבחירות ליו"ר המרכז, ליו"ר המזכירות ולמזכירות.