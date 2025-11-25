המשטרה בבריטניה חשפה תיעוד דרמטי שאריע באוגוסט 2024 מתוך פריצה שביצעו שישה פעילי הארגון הפרו-פלסטיני Palestine Action למפעל של חברת אלביט בעיר בריסטול. במהלך העימותים שתועדו, אחד הפעילים תקף שוטרים בפטיש, וגרם לפציעה קשה לאחת מהם.

הסרטון, שתועד במצלמת גוף של שוטר שהוזעק למקום, הוצג השבוע בבית המשפט בלונדון, במסגרת משפטם של ששת הנאשמים. לפי כתב האישום, הפעילים פרצו למפעל כשהם חמושים בפטישים וגרזנים, תוך גרימת נזק רב לציוד. אחד מהם, סמואל קורנר, מואשם גם בתקיפת שוטרים.

השוטרת קייט אוונס, שנפגעה קשה בגבה כתוצאה מהמכה שספגה מהפטיש, העידה: "חשבתי שעמוד השדרה שלי התרסק. הוא האשים שאנחנו מעורבים ברצח עם, ואמר משהו על רצח תינוקות. אמרתי לו, 'בדיוק תקפת אותי עם פטיש'".

לצד אוונס, גם השוטר ארון בוקסטון העיד כי הותקף באותו אירוע. לדבריו, שכב על רצפת המפעל כשלצדו אחד הפעילים, ולפתע הופיע פעיל נוסף, הניף לעברו פטיש והכה ברגלו ובמכשיר הקשר שלו.

המפעל שאליו בוצעה הפריצה שייך לחברת אלביט מערכות בריטניה, חברת בת של יצרנית הנשק הישראלית. בחברה הבהירו כי האתר בבריסטול שירת את הצבא הבריטי בלבד. בהמשך השנה דווח על סגירתו, אך באלביט טענו כי מדובר בשיקול עסקי שאינו נובע מהמחאות.