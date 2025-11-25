שר האוצר בצלאל סמוטריץ' צפוי לחתום בימים הקרובים על צו שיגדיל באופן ניכר את הפטור ממע"מ על הזמנות ביבוא אישי מחו"ל, כך דווח בחדשות 12.

מדובר במוצרים שמוזמנים מאתרים בינלאומיים כמו אמזון, על ידי צרכנים פרטיים בישראל.

על פי הדיווח, סמוטריץ' מקדם את המהלך זה תקופה ארוכה, ובימים הקרובים צפויה לצאת ההחלטה אל הפועל. כיום, הפטור ממע"מ חל על הזמנות עד 75 דולר, והכוונה היא להכפילו ל-150 דולר - ואולי אף ל-200 דולר.

במשרד האוצר מסתייגים מהמהלך. גורמים מקצועיים במשרד אמרו כי מדובר במהלך הפוגע בהכנסות המדינה ומעלה חשש ל"כלכלת בחירות", במיוחד כאשר הכלכלה עדיין מתאוששת מהשלכות המלחמה. לדבריהם, ביטול פטורים כמו זה על יבוא אישי או על פירות וירקות דווקא נחשב לכלי מקובל להגדלת ההכנסות.

במקביל, גם במגזר העסקי נשמעת התנגדות. נשיא איגוד לשכות המסחר שחר תורג'מן תקף את הצעד ואמר, "במקום לקדם את העסקים המקומיים, שר האוצר מסבסד בפועל רכישות באתרי סחר בינלאומיים, בעיקר מסין וטורקיה, ומעמיד את העסקים הישראליים הקטנים והבינוניים בפני איום ממשי לקריסה".

לדבריו, גם הטענה שמדובר במהלך שיפחית את יוקר המחיה אינה נכונה: "עיקר המוצרים שמוזמנים באינטרנט הם ביגוד והנעלה, בעוד שהוצאות עיקריות הן על מזון. אף אחד לא הולך להזמין באינטרנט פסטה ומילקי", כך תורג'מן.