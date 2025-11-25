זה יכול לקרות לכל אחד. ישראל כץ לא אשם, הוא פשוט לא מתאים. ראש הממשלה חייב לפטר אותו, וטובה שעה אחת קודם.

המריבות המתוקשרות של ישראל כץ עם הרמטכ"לים שתחתיו, פגעו ופוגעות בביטחון מדינת ישראל ובאמון של חיילינו בפיקוד העליון, ומחזקות את המורל של אויבינו באשר הם.

אין להאשים בכך את ישראל כץ, השר כץ הוא פוליטיקאי מיומן ומשופשף בעל תכונות מרשימות בתחומים רבים. למרבה הצער, לתפקיד שר הביטחון יש צורך בתכונות נוספות שחסרות לשר כץ - ממלכתיות ואחריות. באמצע המלחמה הארוכה והחשובה בתולדות ימי מדינת ישראל הוא מכלה את זמנו במריבות מתוקשרות ומיותרות עם הרמטכ"לים שתחתיו.

במקום להתעסק בכוננות בלבנון ובאירן נדרש הרמטכ"ל לבזבז את זמנו על מאבקי כוח של ילדים בגנון. אם היה זה אירוע חריג בין שר בטחון לרמטכ"ל היה מקום לשאול מי אשם אבל כשהדפוס חוזר על עצמו, גם עם הרמטכ"ל הקודם הרצי הלוי, וגם עם הרמטכ"ל הנוכחי אייל זמיר, לא קשה להבין מי אחראי לדפוס ההתנהלות האומלל הזה.

היסטוריונים שילמדו את דברי ימי עמנו ישפשפו את עיניהם כשיגלו במה התעסקה הצמרת הביטחונית שלנו ביום שבו חוסל רמטכ"ל חזבאללה, הם לא יאמינו שבעת חרום זאת השקיע שר הביטחון את זמנו בקרבות אגו מטופשים. אף היסטוריון לא יוכל להסביר את הפער בין ההתנהלות של שר הביטחון לבין מסירות הנפש של חיילנו היקרים, ישמור אותם הא-ל מכל רע.

לא צריך להיות מומחה גדול בניהול מערכות כדי להבין שלרמטכ"לים שמכהנים תחת השר כץ אין אמון בשר. איך אפשר לתת אמון במנהל שבמקום לדבר איתך מוציא הודעות לתקשורת. לטובת מדינת ישראל ובטחונה ולמען הגברת האמון בהנהגת המדינה חייב ראש הממשלה לפטר את שר הבטחון ישראל כץ, אין לנו צבא אחר ואין לנו מדינה אחרת.