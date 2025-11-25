עיריית חיפה זימנה את עמותת "אישה לאישה" לשימוע לפני פינוי הנכס העירוני שהוקצה לה, לאחר שחשיפת ערוץ 7 וארגון "בצלמו" העלתה כי במבנה מתקיימים אירועים פוליטיים האסורים על פי תנאי ההקצאה. ההודעה לעמותה נמסרה אתמול בלשכת מנכ"ל העירייה.

העמותה, המגדירה את עצמה כמרכז פמיניסטי חיפאי שהוקם בשנת 1983, קיימה בשנים האחרונות במקום אירועי שמאל קיצוני, ובהם קורס נכבא של ארגון "זוכרות". לאחרונה יזמה העמותה אירוע של ארגון "מאבק סוציאליסטי" סביב "הניצחון של ממדאני ו'מלחמת ההשמדה'", תוך קריאה לדיון על משמעות האירוע עבור "תנועת הסולידריות הבינלאומית נגד הג'נוסייד בעזה".

מיקום האירוע הוסתר ונמסר רק לחברי הקהילה הסגורה של הארגון, אך פעילי "בצלמו" הצליחו להיחשף אליו וגילו כי הוא תוכנן להתקיים במבנה עירוני בשכונת הדר. בעקבות זאת פנה מנכ"ל "בצלמו", שי גליק, לראש העיר יונה יהב ודרש לבטל את האירוע, תוך שאמר, "לא ייתכן שבעיר חיפה יחגגו ניצחון של מועמד אנטישמי, ולא עוד אלא יפגעו בידיד ישראל הנשיא טראמפ שפעל לשחרור החטופים".

גליק הוסיף כי "לא ייתכן שמבנה עירוני יתן במה למי שמדבר על ג'נוסייד בעזה ומסית נגד חיילי צה"ל". בעקבות הפנייה הודיעה העירייה כי תבחן את הפעילות בנכס, וכי אם יתברר שמתקיימת בו פעילות פוליטית בניגוד לנוהל - ההקצאה תבוטל ללא דיחוי.

אתמול נמסר לעמותה זימון לשימוע לפני פינוי הנכס, "אני מברך את ידידי ראש העיר יונה יהב שמציב קו ברור. כן לפלורליזם ודו קיום לא להסתה ושנאה". הוא הוסיף כי "במבנה אישה לאשה מתקיימים בקביעות אירועים מסיתים וקיצונים ביניהם הרצאות על הפגיעות המיניות שחיילי צה"ל פגעו בנשות עזה. עלילות דם הזויות אירועים למען 'מדינה פלסטינית וסיום הכיבוש' ועוד". לדבריו, "תושבי חיפה לא אמורים למממן הסתה כזו. הגיע הזמן שהמקום הזה ייסגר. אישה לאשה מוזמנים לפתוח סניף בעזה ולדאוג לנשות עזה בכיף. לא מכספי משלם המיסים", מסר שי גליק.