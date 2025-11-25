בריאיון ששודר אתמול (שני) בחדשות 12 התייחס יו"ר רע"ם, מנסור עבאס, לשאלה מדוע לא הביע תמיכה בהשמדת הארגון הרצחני חמאס.

"אולי אני לא רוצה שיתנקשו בי? מאז 7 באוקטובר התראיינתי הרבה, גיניתי והבעתי צער וכאב. אני נותן תשובות בהתאם לאפשרות, מה שאני יכול לעשות ומה שלא".

עבאס התייחס גם לדברים שאמר ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרמז כי בכוונתו להוציא את מפלגת רע"ם מחוץ לחוק.

לדבריו, "לא נרגעתי מאתמול. מאז שהיינו בקואליציה הקודמת יש רדיפה פוליטית נגד הלגיטימציה שלנו. יש גם הסתה, האשמות של תמיכה בטרור, אומרים שאנחנו משתייכים לאחים המוסלמים. המטרה היא להוציא אותנו מהמשחק הפוליטי. על אף הפסדו הצפוי בבחירות נתניהו ימנע הקמת ממשלה חלופית לממשלתו".

בהמשך דבריו אמר עבאס, "אחרי שארה"ב תקבל את ההחלטה להגדיר את האחים המוסלמים כארגון טרור, וישייכו אותנו אליהם, ויפסלו את התנועה האיסלאמית - השלב השלישי יהיה לפסול את רע"ם כדי שלא תתמודד בבחירות הבאות".

חבר הכנסת תקף גם את ראשי האופוזיציה, וטען כי מעולם לא העניקו לו ולמפלגתו לגיטימציה אמיתית: "הם אפשרו את הצטרפותי לקואליציה בממשלת השינוי רק אחרי שהלכתי לנתניהו והוא אמר שאני שותף לגיטימי. רק אז פנה אליי לפיד והתחילו לקדם מהלך של ממשלת שינוי. אף פעם לא נתנו לנו לגיטימציה, לא דיברו באהדה, או באהבה או בהבנה. אני לא רוצה שידברו על רע"ם, אלא על הבעיות של החברה הערבית. הדם שלנו שותת ברחובות כל יום. שיקימו ממשלה בלי רעם".