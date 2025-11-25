לפני מספר חודשים פסק בית המשפט המחוזי בירושלים כי המחבלים מועתז חג' מחמוד ובלאל ג'עברי שתקפו לפני כשלוש שנים את ביתה של משפחת ישובייב בשכונת שמעון הצדיק בעיר יפצו אותה בלמעלה מ1.6 מיליון ₪, זאת לאחר שהמחבלים לא הגישו כתב הגנה.

לאחר פסיקת בית המשפט פנה ארגון חוננו באמצעות עו"ד יהודה שרקי להוצאה לפועל בכדי לגבות את תשלום הסכום שנפסק ע"י בית המשפט.

המחבלים מנגד הגישו בקשה לביטול פסק הדין. בית המשפט קיבל את בקשת המחבלים לביטול פסק הדין, אך קבע כי בקשתם של המחבלים לא הוגשה במועד וחייב אותם לשלם הוצאות משפט בסך 3,500 ₪ מכיסם הפרטי למשפחת ישובייב.

עו"ד שרקי מסר: "ארגון חוננו נוסך משמעות לאמיתה "דם יהודי אינו הפקר", מי שבא להקיז דמם של יהודים או לפגוע ברכושם - חוננו תפעל מולו בכל שדה חוקי אפשרי לרבות בהליכי הוצאה לפועל עד שיוציא מכיסו דמים וישלם ליהודים בהם ביקש לפגוע"