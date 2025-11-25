העימות בוועדה ערוץ כנסת

ביום שאחרי העימות החריג בין יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, לבין היועץ המשפטי של הוועדה, עו"ד גור בליי, בחר האחרון שלא להתייצב לדיון הבוקר.

את מקומו מילאה היועצת המשפטית של הוועדה, עו"ד אפרת חקאק.

העימות התרחש במהלך דיון שעסק בהצעת החוק לפיצול תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה. בתיעוד מהישיבה נראה רוטמן כשהוא לוחש לבליי, "אתה מפריע לי כל הזמן, אני לא יכול לנהל ככה את הישיבה. אתה מתנהג בצורה שלא מקובלת עליי".

בליי השיב בזעם, "אתה לא תאיים עליי", ורוטמן, שנראה מופתע מהתגובה, שאל: "מה אתה צועק עלי?".

בעקבות הדברים דורש רוטמן התנצלות מבליי, בעוד יועמ"ש הכנסת, עו"ד שגית אפיק, פועלת להביא לפיוס בין הצדדים. נכון לעכשיו, לא התקיימה שיחה רשמית בין השניים בניסיון ליישר את ההדורים.