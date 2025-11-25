בכתב העת Nature חוקרים סיניים פרסמו מחקר פורץ דרך, שבו הצליחו להוכיח לראשונה כי ניתן להעביר אינסולין דרך העור - ללא זריקה.

בעזרת חומר חדשני שהם פיתחו, שנקרא OP, ניתן למרוח אינסולין על העור, והחומר יוביל אותו אל מחזור הדם בצורה בטוחה, יעילה ומהירה.

החומר החדש הוא פולימר, שרשרת של מולקולות, שניחן ביכולת ייחודית: הוא משנה את תכונותיו בהתאם לרמת החומציות (pH) של הסביבה. על פני העור - שם החומציות גבוהה - הוא נטען חיובית ונצמד למרכיבי השומן הטבעיים בעור. כשהוא חודר פנימה - לסביבה ניטרלית יותר - הוא מאבד את המטען, משנה את המבנה שלו, ומתפזר בקלות לעומק העור ומשם לזרם הדם.

החוקרים קשרו אינסולין אל הפולימר ויצרו חומר חדש, OP-I. הם בדקו אותו על עכברים וחזירים הסובלים מסוכרת, וראו תוצאות מרשימות: הסוכר בדם ירד לרמות תקינות תוך שעה אחת בלבד, וההשפעה נמשכה עד 12 שעות. בניסויים חוזרים, הפולימר הראה פעולה עקבית, השפעה ממושכת וללא תופעות לוואי.

מנגנון הפעולה שונה מהזרקה רגילה: OP-I אינו נכנס לתוך תאי העור, אלא "גולש" על קרומי התא ונע ביניהם. כך הוא שומר על שלמות הרקמות ומפחית סיכון לתגובה חיסונית. הדמיות מיוחדות הראו שהוא מגיע גם לנימי הלימפה ולמחזור הדם, ומשם מתפזר לאיברים מרכזיים כמו הכבד והשרירים - בדיוק כמו אינסולין טבעי.

החוקרים השוו את החומר החדש לאינסולין רגיל ולעוד תכשיר ניסיוני עם חיבור כימי אחר (PEG). רק OP-I הצליח לחדור לעור ולהשפיע בצורה ממשית. יתרה מכך, הוא שמר על פעילות האינסולין - כלומר, הוא התחבר לקולטן שלו בגוף ופעל כרגיל.

יתרון נוסף: OP-I לא גרם לגירוי מקומי, לא שינה את מבנה העור, ולא חדר לתוך התאים - מה שמצביע על בטיחות גבוהה. הוא גם פועל היטב על אזורי עור שונים בגוף, כמו הגב והבטן, והתנקה מהעור לחלוטין תוך שמונה שעות.

מדובר בפיתוח שעשוי לשנות את פני הטיפול בסוכרת - במקום זריקות יומיות, אפשרות לקרם פשוט למריחה, עם יעילות דומה וללא כאב. אם יצליחו החוקרים להוכיח את הבטיחות והיעילות גם בבני אדם, ייתכן שבעתיד חולי סוכרת יוכלו לוותר על המחט.