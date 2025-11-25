מסר שעות לאחר חיסול המחבל שהרג שני לוחמים בפיגוע דריסה בשכם, צה"ל ושב"כ הודיעו כי נסגר הלילה חשבון נוסף עם חיסולו של המחבל שרצח את תושב קדומים גדעון פרי.

נמסר כי המחבל, סולטאן אל גאני, "חוסל בפעילות משותפת מדרום לעיר ג'נין שבחטיבת מנשה על-ידי לוחמי דובדבן וכוחות שב"כ. אל גאני ביצע את הפיגוע שבמהלכו תקף ורצח את גדעון פרי ז"ל באמצעות פטיש, חטף את אקדחו ורכבו ונמלט".

לפי צה"ל ושב"כ, "בפעילות שנמשכה לאורך כל הלילה, עצרו לוחמי יחידת דובדבן, סיירת צנחנים וכוחות שב"כ חמישה מחבלים סייענים. לאחר מכן, הכוחות כיתרו את המבנה שבו התבצר המחבל, והוא חוסל לאחר חילופי אש. לאחר שביצעו סריקות במבנה, הכוחות איתרו כלי נשק מסוג 'קרלו', M16, מטען ומחסניות עם תחמושת. מאז שנמלט לאחר ביצוע הפיגוע ב- 18 באוגוסט אשתקד, שב"כ וצה"ל ניהלו מאמץ מודיעיני מתמשך עד לסגירת המעגל וחיסולו".

במקביל, המשטרה פרסמה הבוקר תיעוד מחיסול המחבל שהרג לפני כשנה וחצי את סמ"ר דייגו גבריאל הרסאג' ז"ל וסמ"ר אליה הלל ז"ל בפיגוע דריסה בכניסה לעיר שכם. "במהלך הפעילות הפעילו הלוחמים אש כבדה לעבר המבנה בו התבצר המחבל החמוש, לרבות ירי מדויק, טילי מטאדור, רחפן נפץ ואמצעים נוספים", נמסר.