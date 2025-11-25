פעיל ההסברה יוסף חדאד תקף את יו"ר רע"ם, מנסור עבאס, בעקבות ראיון ששודר בחדשות 12 שבו סירב עבאס לומר כי יש להשמיד את חמאס מחשש לחייו.

חדאד כתב כי עבאס "מתפתל ומתחמק" ממתן תשובה ברורה, וציין כי כאשר נשאל האם יש להשמיד את חמאס הוא "פשוט לא מסוגל לענות כן". לדברי חדאד, "חמאס ארגון טרור שצריך להשמיד עד היסוד!".

עוד הוסיף, "זה ארגון טרור שרצח יהודים וערבים, חטף יהודים וערבים והשפיל יהודים וערבים- הם מפלצות שצריך לחסל. אם אני יכול אז גם אתה יכול"

באותו ראיון אמר עבאס, "אולי אני לא רוצה שיתנקשו בי? מאז 7 באוקטובר התראיינתי הרבה, גיניתי והבעתי צער וכאב. אני נותן תשובות בהתאם לאפשרות, מה שאני יכול לעשות ומה שלא".