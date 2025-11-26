מה שהתחיל כטרנד של גיימרים הפך למהפכה משפחתית שלמה.

בעבר טכנולוגיה נתפסה כמותרות, היום היא כמעט חלק מהגוף שלנו. הבוקר נפתח בעדכונים מהסמארטפון, ממשיך בעבודה בלפטופ והאייפד או קפיצה ללימודים בקורקינט החשמלי, ובערב זמן בידור עם פודקאסט באוזניות, קונסולת המשחק או הטלוויזיה החכמה. עם הכנסת ה-AI לחיינו גם זינקנו כמה דורות קדימה.

רשת מחסני חשמל נותנת מענה לחיים הדיגיטליים המלאים הללו, עם מחלקת טכנולוגיה גדולה בכל סניף, כולל קונספט store-in-store למותגים פופולריים, במלאי הזמין והגדול במדינה ובהובלת תחום מוצרי המחשוב והסלולר בישראל.

הנתון שמפתיע את כולם: מחשבי גיימינג עלו ב-350%

בשנת 2025 קרה משהו מפתיע בשוק המחשבים בישראל: יותר ויותר צרכנים, ביניהם משפחות וסטודנטים, מעדיפים לרכוש מחשבי גיימינג חזקים על חשבון מחשבים אישיים במפרט בסיסי. מניתוח נתוני המכירות הארציים של תחום המחשבים שביצעה רשת מחסני חשמל במהלך השנה האחרונה, נרשמה עלייה של 350% אחוזים במכירות של מחשבים ניידים ונייחים שמשתייכים לקטגוריית הגיימינג (מפרט טכני גבוה) בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

נתון נוסף מרשים: עלייה של 250% במכירות של מוצרי הגיימינג המשלימים כמו אוזניות, מקלדות, עכברים, כסאות, שולחנות וכיו"ב.

תחנת עבודה אחת - למשרד הבייתי, ללימודים ולגיימינג

לדברי לירון כץ, סמנכ"ל תחום הדיגיטל ברשת מחסני חשמל, "אם בעבר הורים היו מסתפקים במחשבי לימוד פשוטים לילדים שמתומחרים בין 1,000 ל-2,000 ש"ח, היום רואים שדווקא עבור תלמידי בית ספר רוכשים מחשבים הרבה יותר חזקים עם זיכרון גדול יותר, עם כרטיס מסך חזק יותר, מעבד i5 ומעלה ולמעשה יש גידול של 38% במחיר הממוצע ליחידת מחשב".

הסיבה פשוטה אבל חכמה: ההורים הבינו שהמחשבים האלה מתאימים להכל וחזקים לכמה שנים טובות קדימה - גם לזמן משחק וגם למשימות לימודיות, מכיתות קטנות ועד למגמות בתיכון כמו מחשבים או אדריכלות שמצריכים ביצועי מחשב גבוהים.

חיסכון אמיתי: מחשב אחד לכל הצרכים

עבור ההורים יש פה חיסכון: מחשב אחד לכל הצרכים. קונים פעם אחת מחשב חזק והוא מחזיק מעמד לכמה שנים ולכמה צרכים. גם לשאר בני המשפחה שצריכים מחשב לעבודה, פנאי ולימודים.

אך אליה וקוץ בה - זה לא נגמר במחשב, אלא ממשיך גם למסכים, אביזרים ואפילו מערכות אור וסאונד בניסיון להעמיד חדר מחשב מדוגם כמו של המקצוענים.

הדגמים המובילים במחשבי גיימינג

בקרב הדגמים הפופולריים ביותר במחסני חשמל נמצאים מחשבי גיימינג מתקדמים במחירים בין 3,000 ל-4,000 שקל ומעלה כגון Lenovo legion, Lenovo LOQ, Asus TUF, HP Omen Max, HP victus ועוד דגמי יוקרה כמו Asus ROG Strix SCAR 16 ו-Acer Predator Helios 18 AI PH18-73 שנמכרים ב-3,500 שקל עד 7,000 שקל בטווח הנמוך ועד 23-13 אלף שקל בטווח הגבוה.

הפופולריות של דגמים אלו באה על חשבון מחשבים בסיסיים יותר שנמכרים בטווח של 750 עד 1,600 שקלים.

עמדות מחשב להתנסות במותגים כגון Lenovo, ASUS, hp צילום: מחסני חשמל

איך לקנות? שלוש אפשרויות נוחות

את המחשבים ניתן לקנות ולאסוף על המקום בחנויות מחסני חשמל ברחבי הארץ (כ-70 סניפים) או להיכנס לאתר האונליין (www.payngo.co.il) לבחור את המחשב המתאים מתוך מבחר עצום עם התחייבות של הרשת למחיר הנמוך בישראל.

במידה ובכל זאת רוצים להזמין משלוח אז הרשת יודעת לספק את המחשב אפילו ביום למחרת (תחת תנאי 'אספקה תוך יום') ובמקרה ואתם נמצאים באילת תוכלו להגיע לאחד מ-6 הסניפים, לבצע את ההזמנה ולחסוך התשלום על המע"מ. אפשר גם להזמין מאתר אילת ולאסוף בלי תור כשמגיעים לאילת.

חשוב לא פחות - הרשת מפעילה מערך שירות של אנשי מקצוע שיודעים לענות על כל שאלה שתצוץ לכם גם לאחר הקניה.

מהמסך הקטן - לגדול. מעבר למסכי מחשב גדולים

יחד עם הביקוש למחשבי גיימינג עולים גם נתוני המכירות של מסכי מחשב גדולים. אם בעבר מסך בגודל 24 אינץ' היה הנמכר ביותר הרי שבשנת 2024 עברו הצרכנים למסכי 27 אינץ' שתפסו 60% אחוז מהשוק הביתי.

בשנת 2025 נרשמת כבר קפיצה למסכי 32 אינץ' שזוכים לביקוש גבוה בזכות ירידת מחירים לרמה של כ-900 שקלים בלבד במקום 1,300 בשנה שעברה. בין המותגים הפופולריים ניתן למצוא את Philips ואת LG שמציעה גם סדרת Smart Monitor עם מערכת ההפעלה webOS.

ציוד משלים לגיימרים

מחשב לגיימינג הוא רק ההתחלה. ברשת חנויות מחסני חשמל תמצאו גם כיסאות גיימינג במחיר החל מ-329 שקלים, חלקם מגיעים עם שדרוגים כמו מערכת עיסוי מפנקת או רגליים מתכווננות למצבי שכיבה, שולחנות גיימינג בפחות מ- 200 ₪, תמצאו גם רמקולים חזקים, אוזניות עם סינון רעשים, מקלדות LED, מיקרופונים, מוצרי אחסון וגיבוי, קונסולות ואפילו- משקפיVR שיכניסו אתכם לחווית משחק סוחפת.

היתרון בקניה ברשת מחסני חשמל הוא כפול: זמינות ומחיר אטרקטיבי. כל המלאי נמצא בסניפים, בלי צורך להזמין מחו"ל, לחשב מיסים או לחכות שבועות למשלוח, והמחיר בהתחייבות נחשב למשתלם ולזול ביותר בישראל.

בעקבות המגמה - מתחם גיימינג ענק

הצמיחה בתחום מוצרי הגיימינג הובילה את רשת מחסני חשמל להשקת מתחם הגיימינג הגדול בישראל בקניון עזריאלי תל אביב המשתרע על פני 500 מ"ר. שטח של כ-300 מ"ר הוקצה למתחמי תצוגה של המותגים המובילים Acer, HP, Asus ו-Lenovo כאשר כל אחד מהם מציג דגמי גיימינג מתקדמים שעד כה ניתן היה להתרשם מהם רק בחו"ל.

יתרת השטח בגודל 200 מ"ר מוקדשת למוצרי חשמל לבית, סמארטפונים ומסכי טלוויזיה.

חוויה שלא הייתה בישראל

לצורך הקמת המתחם מחסני חשמל חברה ליצרניות מותגי הגיימינג המובילים בעולם כגון Acer, HP ו-Lenovo. כל אחת קיבלה שטח של כ-100 מ"ר להקמת מתחם תצוגה והתנסות של מוצרי הגיימינג המתקדמים ביותר שלה. מוצרים שעד היום לא ניתן היה להתרשם מהם בתצוגות קמעונאיות רגילות אלא רק בחנויות המותג בחו"ל, בתערוכות או בקטלוגים.

לדברי כץ, "המתחם החדש בעזריאלי ת"א הוא הרבה יותר מחנות - זו זירת חדשנות וחוויה שמעניקה לגיימרים גישה ישירה, מוחשית ומעמיקה לדגמי הפרימיום של מותגי הגיימינג המובילים בעולם, כולל כל החידושים השוטפים ובאווירת מבצעים של BLACK FRIDAY כל השנה. זהו צעד נוסף בדרך של רשת מחסני חשמל כרשת מוצרי החשמל והטכנולוגיה החדשנית והחווייתית ביותר בישראל".

חזית מתחם הגיימינג החדש של מחסני חשמל בקניון עזריאלי ת"א צילום: מחסני חשמל

מחשב גיימינג בהתאמה אישית

לצד מתחמי התצוגה בחנות עזריאלי ת"א, תפעיל מחסני חשמל לראשונה מעבדה להרכבת מחשבי גיימינג בהתאמה אישית. לקוחות יוכלו לתכנן מפרט מחשב בהתאם לצרכים ולתקציב שלהם עם ליווי של מומחה מצוות חטיבת הדיגיטל שיברר מולם: האם המחשב נדרש בעיקר לגיימינג, לעבודה משרדית או לימודים? האם הוא מיועד לעריכות גרפיות, וידאו או קריאייטיב וחייב להיות עם מעבד חזק או עם זיכרון נדיב ואחסון מהיר כדי שהתוכנות לא יכבידו עליו? וכד'.

מאידך, הלקוחות יוכלו לבחור מחשב גיימינג נייח עוצמתי במחיר הנמוך בישראל ממגוון המחשבים באתר.

מבצעים שלא נגמרים

למחפשים הזדמנות לקניית מחשבים וסמארטפונים בהנחות מיוחדות - במחסני חשמל קיימים מבצעים לאורך השנה, כגון: מבצעי השקה, דילים של ה-BLACK FRIDAY, מבצעי סוף שנה, חגים, אירועי גיימינג וחסויות, המאפשרים לקבל את ההטבות והעסקה הטובה ביותר, ביחד עם ההתחייבות למחיר הזול בישראל לאורך כל השנה.

עמדת סימולטור מכוניות במתחם הגיימינג של מחסני חשמל עזריאלי ת"א צילום: מחסני חשמל