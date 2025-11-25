דו"ח חדש של ארגון גרינפיס חושף תמונה מדאיגה במיוחד: בגדי האופנה המהירה שמזמינים הישראלים עלולים להכיל רמות מסוכנות של כימיקלים. הממצאים החריגים ביותר נמצאו בפריטים שנשלחו לישראל.

גרינפיס הזמין 56 פריטי לבוש מהחברה הסינית שיין (SHEIN) ונשלחו לשמונה מדינות, כולל ישראל.

הפריטים נבדקו במכון גרמני מוסמך, והתברר כי 18 מהם (32%) הכילו כימיקלים מסוכנים החורגים מהתקנות האירופיות. החריגה הקשה ביותר נמצאה בז'קט שנשלח לישראל - פי 3,269 מהריכוז המותר של PFAS, הידועים כ"כימיקלי נצח".

מבין חמשת הפריטים שנשלחו לישראל, ארבעה הכילו כימיקלים מסוכנים: בטי שירט לילדים נמצאו מתכות כבדות ופתלטים, בחולצה לגבר נמצאו ממצאים דומים, בזוג נעליים נמצאו כימיקלים רבים וחריגות פי 28 מהתקן, ובז'קט נמצאו 850 מ"ג PFAS לק"ג בד. רק בחולצה אחת לא נמצאו חריגות.

הדו"ח מדגיש כי למרות התחייבויות קודמות של שיין לשפר את בקרת הכימיקלים במוצריה, הבדיקות האחרונות מוכיחות כי ההבטחות לא מומשו. בישראל, הבעיה חמורה עוד יותר בשל העדר חקיקה המסדירה את השימוש בחומרים מסוכנים בטקסטיל. המשמעות: פריטים שנאסרו באירופה, נמכרים כאן ללא מגבלה.

"אנחנו זקוקים לחוקים חזקים נגד אופנה מהירה", אומרת נטע שליט, ראש תחום צרכנות בגרינפיס ישראל, "חוק אחריות יצרן מורחבת לטקסטיל, וגם סגירת פרצת היבוא האישי. כל פלטפורמה כמו שיין צריכה להיחשב יבואן ולשאת באחריות".

ד"ר חגית אולנובסקי, מומחית לניהול סיכוני בריאות וסביבה, התריעה, "אין ספק לגבי הימצאותם של מזהמים אלו בבגדים, ואין ספק שהם מזיקים לבריאות. האוכלוסיות הרגישות ביותר הן ילדים ונשים בהיריון. כשאנחנו מזמינים בגדים מאתרי אופנה מהירה - אין אף אחד ששומר על בריאותנו".

לדבריה, "כדי להפחית את הסיכון מומלץ לכבס היטב בגדים חדשים לפני הלבישה, ולהעדיף בגדים יד שנייה. למרות יוקר המחיה, הסיכון הבריאותי שבהזמנת בגדים ישירות מדרום־מזרח אסיה לא שווה את החיסכון".