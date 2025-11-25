הצטרפו לאירוע הזום-ספידייט הגדול בישראל מבית פרויקט 252, במהדורת בלאק פריידי חגיגית! כ-1000 מחפשי זוגיות יקיימו עד 7 דייטים במקביל, עם התאמות חכמות ובמחיר חד פעמי של 29 ש"ח בלבד (ו-10 ש"ח למנויים!). אל תפספסו!

טירוף הקניות של נובמבר מגיע גם לעולם השידוכים: ביום חמישי הקרוב (27.11) יתקיים אירוע הזום-ספידייט המסורתי של פרויקט 252, והפעם - במתכונת "בלאק פריידי" מיוחדת שנועדה להסיר כל חסם בדרך לחופה.

גבי דניאל, מנהל התוכן של הפרויקט מספר: "אנחנו רואים את ההצלחה האדירה של אירועי הספידייט הקודמים - עשרות זוגות שכבר התחתנו בזכות המפגשים האלו. החלטנו לנצל את ימי ה'בלאק פריידי' כדי לאפשר לכל אחד ואחת להצטרף אלינו במחיר סמלי ונגיש במיוחד. זו זכות אדירה לקחת חלק בפרויקט שמצליח לקדם, בזמן כה מועט, כל כך הרבה רווקים ורווקות אל עבר הזוגיות והחתונה!".

אירוע הזום-ספידייט יתקיים ביום חמישי הקרוב בשעה 20:30 בערב דרך הזום, באמצעות המערכת המתקדמת של חברת Corona Crush. המערכת מבוססת על אלגוריתם חכם שסורק את מאגר הנרשמים הענק ומתאים לכל משתתף לו"ז דייטים אישי עם התאמה הדדית גבוהה.

איך זה עובד? הכי פשוט בעולם: נרשמים לאירוע הספידייט הקרוב (במחיר המיוחד), ממלאים שאלון התאמה אישי, וביום חמישי בערב נכנסים דרך הקישור האישי שישלח אליכם. מכאן אתם יוצאים לסדרה של דייטים (מינימום 3, מקסימום 7), כאשר כל דייט אורך כ-9 דקות עם הפסקה קצרה למחשבה בין לבין.

בסוף הערב תסמנו את ההצעות שיש בהן פוטנציאל מבחינתכם, ואם גם הצד השני יסמן את אותו הדבר - מזל טוב! יש לכם מאץ', והמערכת תקשר ביניכם להמשך ההיכרות. בפעמים הקודמות, מעל 30% מהמשתתפים יצאו עם לפחות מאץ' אחד!

להרשמה במחיר בלאק-פריידי מיוחד לאירוע הספידייט לחצו כאן >>

צוריאל גביזון, יזם פרויקט 252 מוסיף: "מדובר בקונספט שמקצר משמעותית את הדרך. במקום לשרוף ערב שלם וכסף מיותר על דייט אחד שאולי לא מתאים, יצרנו אפשרות לפגוש 7 מועמדים רלוונטיים בשעה אחת. השבוע, לכבוד הבלאק פריידי, הורדנו את המחיר לרצפה כדי שבאמת לא תהיה שום סיבה להתלבט".

גביזון מדגיש נקודה חשובה: "גם אם השתתפתם בעבר, המערכת תדע לסנן את האנשים שכבר פגשתם, כך שתמיד תפגשו רק פרצופים חדשים! הפידבקים שאנחנו מקבלים מראים שהמאצ'ים בספידייט הם חיבורים שלעיתים קרובות לא היו קורים בדרכים הקונבנציונאליות".

כמה זה עולה? לרגל הבלאק פריידי, ההשתתפות באירוע היא בעלות "דמי רצינות" בלבד: 29 ש"ח למשתתף (במקום 50 ש"ח בדרך כלל), ו-10 ש"ח בלבד לחברי פרויקט 252!

מספר המשתתפים מוגבל וההרשמה נסגרת בקרוב. אז יאללה, סיכוי טוב שהזוגיות שלכם מחכה ממש מעבר למסך.

נרשמים במהירות לספידייט (לפני שהמחיר עולה) בלחיצה כאן >>