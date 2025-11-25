יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, בראיון לערוץ 7, תקף בחריפות את החלטת הרמטכ"ל בנושא התחקירים. לדבריו, "החלטה של הרמטכ"ל על התחקירים, לדעתי זה טיוח אחד מלא".

מעוז טען כי אין גורם שיכול לבדוק את הרמטכ"ל עצמו, "מי יחקור את הרמטכ"ל? הרי הרמטכ"ל היה בחמש שנים שלפני הטבח הנורא בשמחה תורה אלוף פיקוד דרום וסגן הרמטכ"ל מי יעשה עליו תחקיר?" האלוף (מיל') סמי תורג'מן סימן תחקירים "באדום", כאלה שלא בוצעו לפי כללי צה"ל".

לדברי מעוז, יש צורך לחזור ולבצע תחקירים חדשים ולפעול על בסיסם. הוא הוסיף כי שאלות נוקבות נותרו ללא מענה, ובהן הסוגיה האם הרמטכ"ל עצמו צריך לשאת באחריות פיקודית.

עוד שאל ח"כ אבי מעוז ותקף על הטיוח ביחס להרצי הלוי, "אם כבר סילוק ממילואים, מדוע זמיר לא סילק ממילואים גם את הרצי הלוי, רמטכ"ל טבח שמחת תורה?". נזכיר שאבי מעוז היה הראשון שקרא מיד לאחר הטבח שיש לפטר את הרמטכ"ל בעקבות כשלונו החרוץ וחוסר התפקוד שבא לאחר הטבח.

בהמשך הראיון פנה מעוז לסוגיית רפורמת החלב. אתה מצטרף לעמדת סמוטריץ' או בן גביר? "אני עם הרפתנים, אני עם החקלאות בישראל." הוא הדגיש את חשיבות החקלאות הישראלית כבסיס למצוות התלויות בארץ, והזהיר מפגיעה בעצמאות הכלכלית והחקלאית.

מעוז הרחיב גם על יוקר המחיה וטען כי הפערים בין היצרנים והחקלאים לחברות הגדולות מחייבים טיפול, "בפערי התיווך צריך לטפל ואם יטפלו בפערי הטיבוך, אז יוקר המחיה ירד." לדבריו, ישראל איבדה את עצמאותה הכלכלית והביטחונית בעקבות הפרטת התעשיות הביטחוניות והסתמכות על ייבוא.

בסיום הראיון התייחס מעוז לסיכויי חוק הגיוס וציין כי במתווה הנוכחי הוא לא יעבור, "חוק הגיוס, בדרך הזאת, לא יהיה בכנסת הנוכחית." לדבריו, ההתמהמהות נובעת מסיבות פוליטיות ולא מהותיות.