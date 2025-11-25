ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בראשות חבר הכנסת יצחק קרויזר (עוצמה יהודית), קיימה היום (שלישי) דיון דחוף בנושא מוכנות המדינה לרעידת אדמה.

במהלך הדיון נחשפה תמונת מצב מדאיגה שכללה ליקויים מערכתיים חמורים, פערים בתיאום, והיעדר גוף מנהל אחד שאחראי על ההיערכות.

בדיון עלה כי קיימת בעיה ניהולית עמוקה: אין במדינת ישראל גוף ממשלתי אחד שמרכז את ניהול אירועי אסון בקנה מידה רחב. היעדר סמכות אחת מובילה לחוסר סדר בין גופים ממשלתיים, אזוריים ומקצועיים.

ח"כ קרויזר התריע כי, "במצב שבו אין בעל בית - לא ניתן לנהל אירוע בקנה מידה של רעידת אדמה", והוסיף כי יש להקים גוף ממשלתי ייעודי בעל סמכות, תקציב ואחריות, אשר ירכז את כלל המאמצים והמשאבים.

עוד נחשף בדיון כי תוכניות החיזוק הלאומיות, תמ"א 38 ותיקון 139, אינן מספקות מענה לפריפריה. מאחר שהתמריצים הכלכליים מבוססים על רווח יזמי, מרבית החיזוקים מתבצעים באזור המרכז, בעוד שהערים טבריה, בית שאן וקריית שמונה - המצויות על קו השבר הסורי־אפריקאי - נותרות ללא פתרון אפקטיבי.

בצד זאת נמסר כי רק כארבעה אחוזים מהתקציבים שיועדו לחיזוק מבני ציבור חיוניים נוצלו בפועל. בנוסף, התברר כי קיימים פערים חמורים בתחום החומרים המסוכנים: מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי קיימים 1,267 מפעלי חומ"ס העלולים להפוך למוקדי סיכון חמורים ברעידת אדמה, כאשר רק עובד אחד מטפל בנושא ברמה הארצית, ובקצב הנוכחי יידרשו כ־60 שנה למיגון כלל המפעלים.

ח"כ קרויזר סיכם את הדיון באומרו כי המדינה הייתה צריכה לפעול כבר לאחר פרסום דו"ח מבקר המדינה שהוגש בעקבות מלחמת לבנון השנייה. לדבריו, "ההמלצות היו חדות וברורות אך יישום ממשי לא בוצע. ההזנחה המצטברת היא שמעמיקה היום את הפערים ומסכנת את אזרחי ישראל".

הוא הדגיש את הצורך הדחוף בהקמת גוף ממשלתי אחד לתכלול כל היערכות החירום, בחיזוק הרשויות האזוריות שנמצאות בקו החזית, ביצירת מתווים מותאמים לפריפריה ובהגברת מוכנות הציבור באמצעות הסברה, חינוך והדרכה. לסיום הודיע כי יכנס דיון המשך בקרוב והבהיר, "המדינה עדיין איננה מוכנה - ואסור לנו להמתין לרגע שבו יהיה מאוחר מדי".