הדיון המשפטי שנועד להתקיים מחר (רביעי) בבית הדין לעבודה בנוגע לטענות ארגון 'מורים מובילים שינוי' נגד משרד החינוך, נדחה בשבועיים לבקשת משרד החינוך, שלטענתו לא יוכל לשלוח נציג עקב השתלמות.

במרכז העתירה עומדת טענת הארגון כי משרד החינוך פועל בצמידות להסתדרות המורים כדי לבטל את המעמד המשפטי של 'מורים מובילים שינוי' כארגון עובדים עצמאי, תוך כדי ניכוי רטרואקטיבי של כספים ממורי הארגון והעברתם להסתדרות.

לדבריהם, מדובר בפגיעה קשה בזכות ההתאגדות של המורים ובניסיון לחסום אלטרנטיבה לארגונים הוותיקים.

בראיון לערוץ 7 סיפר יאיר וייגלר, מנכ"ל הארגון, על הטענות שנוגעות ללא מעט מורים בישראל. "הטענה שלנו פשוטה. אנחנו טוענים שלמורים מגיעה אלטרנטיבה. הגורמים המעכבים הם ארגוני המורים ולא הגיוני שכלל המורים יהיו תחת ארגון המורים והסתדרות המורים. לפני שנה הפכנו את 'מורים מובילים שינוי' לארגון עובדים. אנחנו עומדים בתנאים המשפטיים לצורך כך, אנחנו עמותה ומשרד החינוך, בצעד הזוי, אחרי שהכיר במורים שלנו כחברים בארגון, החליט לקחת כספים ששולמו מדי חודש, לקחת אותם רטרואקטיבית חזרה להסתדרות המורים".

לדבריו, הרקע לטענות החל כאשר לפני כשנה וחצי נחתם הסכם בין הסתדרות המורים למשרד האוצר, שכלל סעיף דמי טיפול - תשלום חובה גם ממורים שאינם חברים בהסתדרות. "לפני כשנה וחצי, יפה בן דוד, יו"ר הסתדרות המורים, החליטה להחיל סעיף שעליו היא חתמה מול האוצר, סעיף דמי הטיפול, כלומר שהסעיף מאפשר לה לגבות בכוח ממי שלא חבר בפועל בהסתדרות המורים את הסכום".

מדובר גם במורים שחברים בארגון אחר או שאינם חברים בשום ארגון מורים, כפי שהחוק מאפשר להם זאת. "היא החליטה שיילקח 47 שקלים מדי חודש גם ממורים. משרד החינוך מוריד להם את הסכום הזה מהתלוש וזה נקרא 'דמי טיפול'".

הוא הוסיף כי בן דוד "החליטה לקחת מהמורים שפרשו מהארגון שלה את הכסף ובספטמבר מורים קיבלו חיוב רטרואקטיבי בסך של כארבע מאות שקלים מכל חבר אצלנו, סכום שעובר להסתדרות המורים, כי משרד החינוך ביטל את ההכרה ב'מורים מובילים שינוי' וחייב את כלל החברים במאות שקלים באופן חד פעמי, ומאז לוקחים להם 47 שקלים בכל חודש".

וייגלר הסביר כי בבסיס העתירה עומדת דרישה להשבת הכספים שנלקחו ולחידוש ההכרה בארגונו כארגון עובדים. הוא מביע תקווה שבית הדין "לא ייבהל מכוחה של ההסתדרות ושל הארגונים הגדולים".

"עד היום התרגלנו לכך שהארגונים הקיימים הם הארגונים הבלעדיים ואצלם הכוח ומולם מתנהל כל השיח", אמר והוסיף כי הזוי בעיניו המצב בו ארגון המורים יוצא למאבק בשר החינוך, מה שלא אמור להיות תפקידו כארגון עובדים שלא אמור להתוות מדיניות או להתנגד למדיניות, אלא רק לעסוק ברווחת המורים. "אנחנו האלטרנטיבה שמבינה שצריכים להיות שינויים שהארגונים הגדולים עוצרים אותם".

בעיניו "זו הזיה שמשרד החינוך לוקח צד יחד עם הארגונים הללו ומבקש מבית הדין לסלק את התביעה ולפי שעה לדחות אותה, מה שבית הדין קיבל ודחה לעשירי בדצמבר".

המשמעות, הדגיש וייגלר, היא ש"משרד החינוך מצדד בצד אחד ולא מאפשר חופש למועסקיו לבחור ארגון. בכל מקום אחר המעסיק לא אמור להתערב בשאלה איפה עובדיו מאורגנים, ויש להם חופש בחירה. כאן משרד החנוך עושה יד ביד עם הסתדרות המורים שאחר כך מולם הוא מנהל מו"מ על שכר ותנאים. זו הזיה".

ממשרד החינוך לא נמסרה תגובה.