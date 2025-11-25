מנכ"ל תנועת 'אם תרצו', מתן ג'רפי, פנה היום (שלישי) במכתב לנשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופ' אריאל פורת, בדרישה לבטל את הרצאתו של פיטר ביינרט, הצפויה להתקיים מחר באוניברסיטה במסגרת אירוע של המחלקה לספרות אנגלית וללימודי ארה"ב.

לפי תנועת 'אם תרצו', ביינרט תומך בזכות השיבה לפלסטינים, שולל את קיומה של מדינה יהודית ותומך בסנקציות נגד ישראל. בשנת 2020 פרסם מאמר שכותרתו "אני לא מאמין במדינה יהודית", בו הביע תמיכה בפתרון של מדינה אחת. לאחר מתקפת 7 באוקטובר פרסם ספר המתאר את האירועים כתוצאה של "הכיבוש הישראלי", ולדבריהם חתם על מכתב שקורא להטיל סנקציות על ישראל.

הבוקר פרסם ביינרט פוסט שבו חזר על עמדותיו, וכתב, "ישראל, כפי שמוכרת באופן רחב על ידי מומחים למשפט בינלאומי, מבצעת לא רק אפרטהייד אלא גם ג'נוסייד". בהמשך ציין, "אני תומך בצורות רבות של חרם כלפי ישראל", והוסיף כי הוא תומך בהגבלת מכירת הנשק האמריקני לישראל, "קראתי שוב ושוב ליישום חוק לייהי, שיגביל באופן דרמטי, אם לא יפסיק- את מכירת הנשק של ארה"ב לישראל".

האירוע שפורסם על ידי האוניברסיטה נושא את הכותרת "טראמפ, ישראל ועתיד הדמוקרטיה האמריקאית", אך בפוסט הסביר ביינרט כי תוכן ההרצאה צפוי לעסוק בביקורתו כלפי מדיניות ישראל. "אני מאמין שיש ערך בלדבר עם ישראלים על פשעיה של ישראל".

לדבריו, מטרתו היא לנסות לשנות עמדות בקרב יהודים, "אני רוצה להגיע לישראלים שלא מסכימים איתי, משום שאני מאמין שכשאני מנסה לגרום לישראלים לחשוב מחדש על תמיכתם בדיכוי הפלסטינים, אני יכול לתרום, במידה קטנה, למאבק לחירות ולצדק".

בהמשך ציין כי על אף מחלוקותיו עם האוניברסיטה, הוא רואה חשיבות בהזדמנות לדבר בישראל, וכתב, "אני לא מקבל הרבה הזדמנויות לדבר עם ישראלים… ארגוני ימין בישראל כבר הפעילו לחץ על אוניברסיטת תל אביב לבטל את ההרצאה שלי".

במכתבו לנשיא האוניברסיטה כתב ג'רפי, "אוניברסיטת תל אביב, שראשיה מדברים גבוהה גבוהה כבר שלוש שנים על רוממות הדמוקרטיה הישראלית, מארחת מחר שונא ישראל, מחרים ישראל ואדם שלא מכיר בישראל באופן מוצהר. זה מטורף לגמרי".

עוד כתב, "אנחנו שומעים מנשיא האוניברסיטה פורת חדשות לבקרים על 'איומים על הדמוקרטיה הישראלית'. אחרי שפעלנו מול המרצה המסית סבסטיאן, פורת מיהר להוציא מכתב תמיכה בסבסטיאן". ג'רפי ציין גם, "פורת התערב כל הזמן בפוליטיקה הישראלית, השתמש לרעה במערכת הדיוור של האוניברסיטה כדי להפיץ תכנים פוליטיים נגד הרפורמה".

הוא סיכם את פנייתו בדרישה ישירה, ''למה הוא מארח אצלו בקמפוס מישהו שבכלל לא מכיר במדינת ישראל וקורא להטיל על ישראל סנקציות? אנחנו קוראים למר פורת, תבטל את האירוע ההזוי הזה. תפסיק כבר לעשות שם רע לאקדמיה הישראלית, פה זה לא אוניברסיטת קולומביה''.