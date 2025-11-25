47,000 ימי מילואים בשערי צדק

במרכז הרפואי שערי צדק נערך היום (שלישי) טקס הוקרה מרגש לעובדים ולעובדות ששירתו במילואים מאז תחילת מלחמת "חרבות ברזל" בשבעה באוקטובר.

בטקס נמסר כי יותר מ־250 מעובדי המרכז הרפואי גויסו לשירות מילואים, וסך ימי השירות שנצברו על ידם חצה את רף 47,000 הימים.

עוד נמסר כי 50 עובדים ביצעו מעל ל־200 ימי שירות, 30 עובדים חצו את רף 300 הימים, ו־15 עובדים אף שירתו מעל ל־400 ימים.

באירוע השתתפו נשיא המרכז הרפואי, פרופ' יונתן הלוי, מנכ"ל המרכז הרפואי, פרופ' עופר מרין, וסמנכ"ל משאבי אנוש, דני שטראוך, אשר משרת בעצמו במילואים בענף השבויים והנעדרים וליווה במהלך הלחימה את משפחות החטופים.

פרופ' מרין אמר בטקס, "ברגע המרגש הזה, אני גאה בכל אחד ואחת מכם, על ההקרבה האישית לטובת הכלל. בתחילת המלחמה קיבלנו החלטה מורכבת אך מושכלת - לאפשר לכל מי שנקרא לשירות המילואים, לצאת לחזית, כל אחד בתפקידו. בזכות הצוותים הרפואיים המצוינים שלנו, המשכנו לספק מענה רפואי איכותי ומקצועי, למרות העלייה בביקוש לשירותים בעקבות המלחמה".

מרין הוסיף, "גם ביום המרגש הזה, אנחנו זוכרים את 18 העובדים היקרים שלנו שאיבדו בני משפחה מקרבה ראשונה. נמשיך ללוות אותם ולספק להם מעטפת חמה ומלאה".

סמנכ"ל משאבי אנוש, דני שטראוך, אמר כי "אנחנו גאים בכך שמספר ימי המילואים וכמות העובדים ששירתו במילואים בשערי צדק - גבוהים לאין שיעור ביחס לארגונים מקבילים. בשבעה באוקטובר הגעתי למרכז הרפואי ונקראתי מיד למילואים בתפקידי כקצין השו"ן. במהלך המלחמה, הייתה לי הזכות ללוות את משפחתה של נועה מרציאנו ז"ל עד השבתה לקבורה לישראל".

לדבריו, "מדובר בתקופה מטלטלת לנו כארגון וכבני אדם, והיה לנו חשוב להקדיש את היום הזה לטובת מי שנתן את כל כולו לטובת כולנו".