הנציג היהודי בפרלמנט האיראני, ד"ר הומיון שמח, החליט לשנות את צבעי האימוג'י בסיום ההודעות המופצות מטעמו לקהילה היהודית באיראן לאחר שהתקבלו תלונות על הדמיון לצבעי דגל ישראל.

העיגולים, שהיו בצבעים כחול-לבן, הוחלפו בצבעים אדום-ירוק-לבן - צבעי דגל איראן.

שמח, המוכר כמתנגד חריף לישראל ותומך בעזה, פרסם הסבר מפורט להחלטה, בו התייחס ל"חשיבות הצבע הכחול ביהדות". הוא ציטט את מצוות ציצית והדגיש את המשמעות הדתית של הצבע, תוך שהוא מאשים את "המשטר הציוני בהתעללות בתורות היהדות".

בהודעתו כתב שמח: "מחלקת יחסי הציבור של האגודה היהודית בטהרן מודעת למשמעות הדתית של צבע זה, ועל מנת למנוע כל פרשנות כתמיכה בציונים, נשתמש בשלושת צבעי הדגל האיראני".

שמח, שכיהן בעבר כיו"ר הוועד היהודי בטהרן, ידוע בעידוד תקיפות איראניות נגד ישראל ואף ארגן שליחת סיוע הומניטרי מהקהילה היהודית לעזה.