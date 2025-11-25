הרב מנחם פרל, ראש מכון צומת, מתייחס לשאלה המתחדשת במגזר הדתי: האם מותר להפעיל רובוט שואב אבק ושטיפה בשבת? לדבריו, מבחינה הלכתית ניתן לעשות זאת - בתנאים ברורים ומוגדרים.

על פי דבריו, הפעלת הרובוט בשבת אפשרית אך ורק אם ההפעלה מתוזמנת מראש, ללא כל התערבות של בני הבית במהלך השבת.

עוד הוא ממליץ להגדיר את עוצמת השאיבה כך שלא תישמע מחוץ לבית, ולתזמן את הפעולה לשעה שבה בני הבית אינם מסתובבים, כדי להימנע מהפעלת חיישנים עקיפה.

הרב פרל מוסיף כי יש להיערך מראש לפעולת הרובוט ולהרחיק חפצים שעלולים לשבש את עבודתו - כגון שקיות, שרוכים או פריטים קטנים - כדי למנוע תקלות שיגרמו להפסקתו.

עם זאת, הוא מציין כי יש הנמנעים מהפעלת רובוטים כאלה בשבת משיקולי תחושת השבת ושמירה על צביונה, וטוענים כי עצם מראהו של מכשיר מנקה פוגע באווירת היום. "אין מניעה הלכתית של ממש, כאשר כל ההכנות נעשות מראש", הדגיש.