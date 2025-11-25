ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, פרסם פוסט תקיף בעמוד הפייסבוק שלו, שבו טען כי עזרא גבאי, בעל חברת הביטוח שבמרכז פרשת השחיתות בהסתדרות, עדיין מקבל תשלום מתאגיד המים העירוני, על אף שלטענתו ניסה למנוע זאת בעבר.

"בכל פעם כשאתם פותחים את הברז אתם גם משלמים לעזרא גבאי כוכב פרשת השחיתות. אני דואג שזה ייפסק", כתב שאמה הכהן. לדבריו, לפני כשנה חסם ניסיון של גבאי להשתלט על ביטוחי העירייה, גם במחיר של ביטול ההתקשרות לחלוטין: "אמרתי - שלא יהיו ביטוחים בעירייה! אדם כזה לא אצלנו!"

לדבריו, בעקבות פרסום הפרשה האחרונה, ביקש לבדוק האם בכל זאת הצליח גבאי להיכנס לאחת החברות העירוניות. "הבדיקה מצאה שעזרא גבאי מבטח את תאגיד המים שלנו, ומיד ביקשתי לבחון את ביטול ההתקשרות ויציאה למכרז חדש", כתב.

שאמה הכהן טען כי בימים האחרונים הופצו נגדו עשרות אלפי הודעות SMS מכפישות, על רקע הבחירות בסניף הליכוד ברמת גן. לדבריו, מדובר בניסיון לחסלו פוליטית מצד קבוצה המזוהה עם גבאי: "הבחירות הן בין קבוצה שכל מה שהיא עושה ורוצה זה להדיח אותי בכל דרך - לבין קבוצה בראשות ליר לוי, חבר מועצת העיר מסיעתי".

עוד הוסיף ראש העיר: "שום סניף מפלגה לא מעניין אותי, אלא רק ר"ג. אך הבחירות בסניפים משפיעות על הרכב מועצת העיר, על הנורמות שייקבעו סביב השולחן החשוב בעיר".

שאמה הכהן הביע תמיכה פומבית בליר לוי, יו"ר הפארק הלאומי, וציין כי כבר כנער התנדב בפעילות ציבורית בעיר: "צעיר, נקי, נמרץ ואהוב. הוא מכהן כעת כראש לשכת שר החינוך ויו"ר הפארק הלאומי, ועשה רבות עבור רמת גן".

בסיום דבריו הבהיר: "דעתי על עזרא גבאי מגובשת כבר למעלה מעשור, והיא אינה תלויה בפרשת ההסתדרות שבה טרם הורשע. מבהיל לחשוב אם העיר הייתה נופלת בידיהם בבחירות האחרונות".