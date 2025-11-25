המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) הגישה היום (שלישי) כתב אישום חמור נגד בלש משטרה, בגין תקיפת קטין בן 13 ואיומים. כתב האישום הוגש לבית משפט השלום בתל אביב על ידי עו"ד רותם דוד.

על פי כתב האישום, האירוע התרחש לפני כשנה בגן התקווה בתל אביב, לאחר שהתקבל דיווח על קטינים ממוצא אריתראי המעלים חפצים באש ומתפרעים במקום. הנאשם, בלש משטרה, הגיע למקום יחד עם שוטרת נוספת.

במהלך האירוע פגשו השניים בקטין יליד 2011, אותו הכירו מהעבר. הנאשם הורה לו להתלוות לניידת, הושיב אותו במושב האחורי והתיישב לצדו, בעוד השוטרת נוהגת לעבר תחנת המשטרה.

במהלך הנסיעה, כך נטען, היכה הנאשם את הקטין באגרופים בפניו ובצלעותיו, ירק עליו, ואמר לו: "אתם הכושים לא תעשו מה שבא לכם... כשאתה רואה אותי, תוריד את הראש למטה". עוד נטען כי איים עליו שאם יספר על שהתרחש - הוא יהרוג אותו.

כתוצאה מהתקיפה, נגרמה לקטין חבלה בעינו השמאלית וכן כאבים בראש ובצלעות. מח"ש מייחסת לנאשם עבירות של תקיפת קטין או חסר ישע ואיומים.