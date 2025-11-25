ראש עיריית תל אביב-יפו רון חולדאי הכריז הבוקר (שלישי) על מהלך דרמטי בתחום התחבורה העירונית: עד סוף 2025 תוגבל מהירות הנסיעה ל-30 קילומטרים לשעה ברוב רחובות העיר, בדגש על מרכז תל אביב.

המהלך הוצג בכנס בטיחות בדרכים שערכה העירייה. לפי הנתונים שהוצגו, ההגבלה צפויה לצמצם את מספר התאונות החמורות בעיר בכ-30% ולמנוע פציעות קשות בקרב כ-50 בני אדם מדי שנה.

כבר בחודש הקרוב תיכנס ההגבלה לתוקף באזורים נרחבים במרכז-מערב העיר, בין הרחובות אבן גבירול, הרברט סמואל, נחל הירקון ודרך יפו.

"נפחית את מהירות התנועה ל-30 קמ"ש בכל רחבי מרכז תל אביב", אמר חולדאי, "לא נצליח להגיע ל-0 הרוגים, אבל אם נצליח לצמצם ב-5% בכל שנה - הצלחנו".

עם זאת, לא כולם צפויים לשמוח מהשינוי. עבור נהגים רבים, ובעיקר אלו שנוסעים לעבודה או דרכה של העיר, מדובר בצעד שעלול לגרום לעיכובים משמעותיים, הארכת זמני הנסיעה והגברת הפקקים ברחובות המרכזיים. גם מערך התחבורה הציבורית, הפועל באותם רחובות, עלול להיפגע מהשפעה עקיפה של המיתון בתנועה.

סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק התחבורה, מיטל להבי, התייחסה לשינוי ואמרה, "מיתון תנועה מפחית את עוצמת התאונות ומאפשר לנהג לראות את הסביבה בצורה יותר ברורה. בהינתן שצריכים לבלום או חלילה מתנגשים, הכל קורה בעוצמה חלשה יותר".

להבי הוסיפה כי "המטרה היא לאפשר לתושבים ולכלל משתמשי הדרך להתנייד יותר בבטיחות. מקווה שבעתיד נקבל גם סמכויות אכיפה אלקטרוניות על מהירות".