מינוי תא"ל (מיל') יאיר וולנסקי מעורר סערה בקרב חוגי השמאל, לאחר שנבחר על ידי שר הביטחון ישראל כ"ץ לבחון את דוח הצוות בראשות האלוף (במיל') סמי תורג'מן, העוסק בתחקירי הצבא למחדלי השבעה באוקטובר.

טייס קרב לשעבר, אלוף-משנה (מיל') נרי ירקוני, פרסם את זהותו של וולנסקי וכתב, "הסתקרנתי לדעת מיהו מבקר משרד הביטחון שלו רוצה כ"ץ להמתין לפני אישור החלטות זמיר".

מיד לאחר מכן הוסיף: "וכן, מדובר ביאיר וולנסקי, בנם של חוה והרב עודד ולנסקי מרבני ישיבת הר המור".

הפוסט עורר תגובות רבות, ביניהן התבטאות של מובילת מחאת השמאל שקמה ברסלר, שכתבה "זה לא יעצר מעצמו". ירקוני מחק את הפוסט בהמשך היום.

יו"ר כחול לבן ח"כ בני גנץ, הגיב בחריפות לפרסום: "תא"ל יאיר וולנסקי הוא קצין שריון במילואים, ישר דרך ואיש מערכת ביטחון ותיק שאני מיניתי לתפקיד מבקר מערכת הביטחון".

גנץ הוסיף: "גם אם עמדתי היא שאין שום הצדקה לחקירה נוספת על תחקירי הרמטכ"ל ע"י אף גורם חיצוני - הפיכת איש מקצוע מוערך לחזית של מתקפות אישיות כחלק מקמפיין פוליטי היא מעשה מבזה, פוגעני וחסר אחריות ציבורית".

לדבריו, "זה לא ימין ולא שמאל, זה קיצוניות שפוגעת במערכת הביטחון, במפקדיה ובאמון הציבור כולו. השאירו את צה"ל ומערכת הביטחון מחוץ לכל מחלוקת פוליטית".