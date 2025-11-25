ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה דחתה שורת עררים שהוגשו נגד תוכנית "מתחם אפשטיין" בשכונת קריית היובל בירושלים, הכוללת הקמת מגדל בן 42 קומות.

את התוכנית מקדמת חברת אפשטיין, והיא כוללת עירוב שימושים למגורים, מלונאות, מסחר ומבני ציבור. התכנית מתפרסת על שטח של כ-7 דונם, וכוללת גם מבנה ציבורי נוסף בן 6 קומות.

לטענת העוררים, רובם תושבים, אדריכלים וגורמים סביבתיים, מדובר בפגיעה חמורה באופי התכנוני של האזור, הכולל את אתרי ההנצחה הלאומיים בהר הרצל וביד ושם. לדבריהם, מדובר ב"פגיעה חסרת תקדים בקו הרקיע", החורגת מהמדיניות המחייבת בנייה צנועה באזור. בעררים נטען כי המגדל סותר את מסמך מדיניות הרכבת הקלה, לפיו הבנייה באזור זה מוגבלת לעשר קומות בלבד.

הוועדה דחתה את כלל הטענות, וקבעה כי מדובר במתחם עירוני משמעותי, בו נדרשת בנייה לגובה בהתאם למדיניות מעודכנת. עוד נקבע כי לא הוגשו חוות דעת מקצועיות התומכות בפגיעה נופית או תכנונית. הוועדה ציינה כי קיים תקדים לבנייה גבוהה באזור, לרבות מגדלים נוספים שנבנו או אושרו. עוד הודגש כי אין כל הוראה סטטוטורית האוסרת את הבנייה בגובה המתוכנן.