ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בראשות ח"כ יצחק קרויזר, קיימה היום (שלישי) דיון מיוחד בנושא התנהלות קק"ל. הדיון נערך ללא נוכחות נציגי הארגון, שבחרו שלא להופיע אליו למרות שהוזמנו מבעוד מועד.

על פי נתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת שהוצגו בדיון, קק"ל צברה נכסים בשווי של כ-24.7 מיליארד ש"ח, כאשר הכנסותיה ב-2024 עמדו על כ-5.7 מיליארד ש"ח - רובם כספי ציבור המגיעים משיווק קרקעות המדינה. למרות העושר האדיר, עדויות שנשמעו בוועדה הצביעו על נתק מוחלט בין הארגון לבין הצרכים בשטח.

ח"כ קרויזר לא חסך במילים ותקף בחריפות את ההיעדרות, "לנציגי קק"ל יש את עזות המצח לא להגיע הנה. זהו זלזול בוועדה, בכנסת ובאזרחי ישראל. הם מחזיקים בנכסי הציבור ובכספי הציבור, אבל כשצריך לתת דין וחשבון, אין להם את האומץ לבוא ולהסתכל לכם בעיניים. מישהו שם שכח מה תפקיד קק"ל. לא אתן להם את הפריבילגיה להתחמק, הוועדה תדרוש תשובות ותשתמש בכל הכלים שבידה כדי לחייב אותם לפעול בהתאם להחלטות המדינה".

בדיון נשמעו עדויות מצד בעלי חוות בודדים בנגב ובגליל, שתיארו "מסכת התעמרות" מצד הארגון הציוני. דוד, בעל חווה, סיפר: "גדלתי על המיתוס של קק"ל, אבל בפועל מדובר בגוף שמתנהג כמו סוג של בריון. במקום לשמור על הקרקע, היערות הפכו ל'שממה ירוקה', ואנחנו אלה שצריכים לצאת לכבות שריפות ולשמור. קק"ל מסמנת אותנו כדגל אדום".

אסתר, מחוות זק, זעקה בכאב: "שיקמנו אתר היסטורי מוזנח במו ידינו, שמרנו על הקרקע מפני ביזה והרס, ועכשיו קק"ל מקדמת תוכנית תיירותית כדי להעיף אותנו משם ולעשות כסף על הגב שלנו. עבדו עלינו בעיניים".

עדויות נוספות עסקו במשפחות בירושלים המתגוררות בקרקעות שחכרה קק"ל מהכנסייה. כ-1,000 משפחות בשכונות רחביה, טלביה וניות מצויות באי ודאות, לאחר שהקרקעות נמכרו ליזמים פרטיים.

מיכאל, תושב שכונת ניות, תיאר את החרדה היומיומית: "החרדה כאן היא שאתה נמצא בבית שלך ואתה הולך לאבד אותו, ואתה לא יודע מה לעשות. אנשים לא ישנים בלילה, הבנקים לא נותנים משכנתאות וערך הדירות ירד. במקום שקק"ל תגן עלינו, אנחנו שומעים שהיא מנהלת משא ומתן בחדרי חדרים כדי לתת ליזמים קרקעות במיליארדים, במקום לנצל את הכוח שלה לטובת התושבים".

בסיכום הדיון, הבהיר קרויזר כי הוועדה לא תעבור לסדר היום על היעדרות קק"ל והתווה את צעדי ההמשך: "נבחן כיצד לחייב את קק"ל לפעול על פי החלטות המדינה".

הוא דרש להוציא מכתב חריף להנהלת קק"ל וקבע כי אי ההגעה היא "זלזול ישיר באזרחי מדינת ישראל שרואים בכנסת את נציגיהם".

בנוסף הדגיש כי קק"ל היא "זרוע של מדינת ישראל" המחזיקה ב"משאב היקר ביותר שיש למדינה- הקרקע". אי לכך, הוועדה תבחן כיצד לחייב את קק"ל לפעול בהתאם להחלטות שלטוניות ומדיניות הממשלה. עוד הגדיר את החוואים כמיישמים הלכה למעשה את מטרות הציונות. הוא התחייב לפעול להסרת חוסר הוודאות מעל הראש של החוואים ולקדם הסדרה שתבטיח את המשך קיומם. הוא הודיע כי הוועדה תמשיך לקיים דיוני מעקב כדי לקדם פתרון ולספק ודאות לתושבים.