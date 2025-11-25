יוסי דגן בסבסטיה רועי חדי

בוקר היסטורי בשומרון: היום (שלישי) החלו עבודות השימור באתר תחנת הרכבת ההיסטורית בסבסטיה, המקום שנחשב לערש ההתיישבות ביהודה ושומרון.

המהלך יוצא לדרך בתחילתו של החודש בו יצויין 50 שנה לעלייה לסבסטיה ולחידוש ההתיישבות היהודית באזור - המקום בו בנר שמיני של חנוכה 1975 הובקעה הדרישה של חלוצי ההתיישבות היהודית להקמת ההתיישבות ביו"ש וניתן האישור להקמת אלון מורה, הישוב הראשון בשומרון שהוקם במחנה קדום.

עבודות השימור החלו לאחר ריכוז מאמץ של שנים בהובלת מועצה אזורית שומרון, ובסיוע של שר המורשת עמיחי אליהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מנהלת ההתיישבות, הרשות לשימור אתרים, קמ"ט ארכיאולוגיה וקמ"ט אפו, המנהל האזרחי, בתיאום עם פיקוד מרכז אוגדת איו"ש, וחטיבת שומרון.

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, אמר במקום ברגע פתיחת העבודות: "בחודש המרגש הזה, שבו נציין בעזרת ה' 50 שנה לניצחון הגדול בחנוכה תשל"ו בתחנת הרכבת סבסטיה, אנחנו זוכים להתחיל בעבודות השימור של המתחם ההיסטורי. אחרי שנים ארוכות של עבודה משותפת ומאמצים - אנחנו מתחילים לשמר את המקום שהוא ערש ההתיישבות, אתר מורשת לאומי והוא יהיה אתר מורשת לאומי".

הוא הדגיש כי היעד הוא להקים במקום מוזיאון לחידוש ההתיישבות ביהודה ושומרון, אתר קולט קהל שימשוך תלמידים, סטודנטים ותיירים מהארץ ומהעולם: "לכאן יגיעו מאות אלפי מבקרים ויתחברו ללב, לשורשים, לארץ ישראל. המקום הזה היה ויהיה גנרטור של תעצומות נפש - כמו שאמרו יהושע בן נון וכלב בן יפונה, וכמו שאמרו מייסדי גוש אמונים: 'עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה'".

בהמשך הודה לשר המורשת עמיחי אליהו וצוות משרדו, למועצה לשימור אתרים, למינהל האזרחי וקמ"ט ארכיאולוגיה, לשר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', למנהלת ההתיישבות בראשות יהודה אליהו, לצוות המועצה ולבני גל המוביל את הפרויקט: "550 אלף אזרחי מדינת ישראל גרים היום ביהודה ושומרון ומובילים בכל תחומי החיים. מכאן, מצפון השומרון שעף קדימה, אנחנו שואבים השראה כדי להביא מיליון יהודים וריבונות מלאה בשומרון".

בני גל, מרכז הפרויקט ומי שמלווה את הקמתו לאורך שנים, אמר: "אנחנו נמצאים במקום ייחודי - בין שומרון העתיקה שבה צמחה מלכות ישראל, לבין תחנת הרכבת סבסטיה שבה צמחה תנועת ההתיישבות של גוש אמונים. זו נקודת עומק ציונית, חלוצית ומאמינה שבה עוצב העם שלנו. מרגש להתחיל היום את השלב המעשי בעבודות השימור".

דגן חתם את האירוע בברכה: "אנחנו עומדים כאן ומודים לקדוש ברוך הוא שמזכה אותנו לבנות ולהתחזק בארץ הזו למרות כל הקשיים. עוד ועוד יהודים באים לגור כאן, ועם ישראל מנצח מכאן - מהגנרטור האדיר הזה של ראשית ההתיישבות".