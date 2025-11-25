נס בתאילנד. צוות מקדש בודהיסטי שעמד לשרוף את גופתה של אישה שמותה נקבע מספר ימים מוקדם יותר, שמע לפתע נקישות חלשות בוקעות מתוך ארון המתים.

עובדי המקדש פתחו את הארון ונדהמו לגלות כי "המנוחה" פוקחת את עיניה ודופקת על דופן ארון המתים. פיירט סודהופ, מנהל העניינים הכלליים והפיננסיים של מקדש וואט ראט פראקונג תאם הסמוך לבנגקוק, סיפר לסוכנות הידיעות AP כי אחיה של האישה בת ה-65, שפרטיה לא נמסרו לפרסום, הביא את גופתה לשריפה במקדש לאחר שטען כי מותה נקבע על ידי "גורמים מקומיים".

במהלך הטקס שנועד להוביל את גופתה לשריפה, נשמעו לפתע נקישות חלשות מתוך הארון. "הייתי קצת מופתע, אז ביקשתי מהם לפתוח את הארון, וכולם נבהלו. ראיתי אותה פוקחת קלות את עיניה ודופקת על דופן הארון. היא בטח דפקה כבר די הרבה זמן", סיפר סודהופ.

צוות המקדש פינה את האישה מיידית לבית החולים המקומי. רופא מקומי אישר מאוחר יותר כי האישה חוותה היפוגליקמיה חמורה, מצב בו רמות הסוכר בדם יורדות בצורה קריטית. הוא שלל אפשרות כי האישה חוותה דום לב. כעת מנסה האישה להתאושש בבית החולים, ולעכל כי הייתה דקות ספורות משריפה בעודה בחיים.