התפתחות משמעותית נרשמה היום (שלישי) בדיון ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כאשר נציגת משרד הביטחון הודיעה כי המשרד מקדם במקביל לחקיקה צו אלוף שיבטל את ההגבלה הגזענית על יהודים לרכוש קרקעות ביהודה ושומרון - עוד לפני השלמת הליך החקיקה בכנסת.

הודעת הייעוץ המשפטי של משרד הביטחון נמסרה במהלך דיון בראשות ח"כ בועז ביסמוט, בו אישרה הוועדה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לביטול "החוק הירדני" משנת 1953, אשר עד כה אסר על יהודים לרכוש זכויות במקרקעין באזור יהודה ושומרון.

הצעת החוק קודמה על ידי שדולת ארץ ישראל בכנסת, בראשות חברי הכנסת יולי אדלשטיין, לימור סון הר מלך ושמחה רוטמן.

מטרתה היא לאפשר לכל אזרח ישראלי או זכאי חוק השבות לרכוש קרקע ביו"ש - ללא צורך לעקוף את המגבלות באמצעות חברות רשומות.

עד כה נדרשו יהודים המעוניינים ברכישת קרקע באיו"ש לפעול דרך מנגנון עקיף של הקמת חברה מקומית - פרוצדורה משפטית מורכבת שנועדה להתגבר על האיסור.

יושבי ראש שדולת ארץ ישראל מסרו לאחר הדיון: "היום עשינו צעד משמעותי לתיקון עיוות היסטורי וגזעני. לא ייתכן שבארץ ישראל תהיה הגבלה על יהודים ברכישת קרקעות רק בשל יהדותם. אנו מצפים שהחוק יעבור בהקדם במליאה על מנת שנוכל לקדם אותו בקריאה שניה ושלישית ולסיים את האפלייה הגזענית נגד יהודים".