מפקד צוות כבאות והצלה תחנה אזורית שומרון, רס"ר בני שינדלר, מספר בראיון לערוץ 7 על ההתמודדות עם השלכות מזג האוויר הסוער בגזרתו, ובראשית הקבים הוא מתייחס לחילוץ באלקנה.

"אתמול התקבלה אינדיקציה למזג האוויר קיצון בערב. תחנה אזורית שומרון נערכה לזה מראש בכוחות מתוגברים בצוותים לחילוצים מיוחדים, ובשעה ארבע וחצי היה שבר ענן כבד, גשם התחיל לרדת והגיעה קריאה על מספר בתים מוצפים באלקנה", הוא מספר.

הכוחות הגיעו למקום ושם אותרה צעירה שלא יכולה הייתה לצאת מדירתה. "ביצענו חילוץ שלה אל הכבאית ובתישאול שלה היא טענה שיש לה אחות שגרה בבית סמוך עם תינוקות בבית. הגענו לדירה ושם זיהינו את האישה ובעלה ואת שני התינוקות".

על המציאות אותה פגשו אנשי התחנה ברחוב, מספר שינדלר על מים בגובה של 70-80 סנטימטר, כאשר זרמי מים גורפים איתם גופים שונים ובהם פחי אשפה, בלוני גז, כדי נוי עירוניים. "לנו יש את האמצעים ואת הציוד להגיע ולחלץ את האנשים. ביצענו את החילוץ, העברנו אותם אחר כך לטיפול של מד"א כדי לבדוק את הילדים וההורים. ביצענו סריקות במספר בתים נוספים שהייתה אינדיקציה לגביהם שגם בהם יש לכודים, ואכן הגענו לעוד כמה לכודים שהעברנו גם אותם למקום מבטחים".

על מאפייני ההיערכות לתקופה זו של חורף מספר רס"ר שינדלר כי הכוחות ערוכים היטב ומתורגלים לאחר אימוני היערכות לחורף ולאפשרות של שיטפונות. "היחידה שלנו לחילוצים מיוחדים נערכת עם סירה, חליפות הצלה וכל הכבאיות עם ציוד חילוץ למים. אנחנו מעלים את הסד"כ בתחנות וגם בשעה זו יש מספר קריאות גבוה לגבי כלי רכב שנתקעו והצפות פה ושם".

לדבריו מוסיף שינדלר מספר טיפים לציבור הרחב, על מנת להימנע מהצורך בקריאת כוחות לעזרה וחילוץ: "לפני עונת החורף לנקות מרזבים, לבדוק שהם לא סתומים. כשיש התראות למזג אוויר קיצון לאבטח את כל הדברים בחצר. אתמול בלוני גז התגלגלו חופשי, ריהוט גינה ופחי אשפה עפו חופשי בחוץ, אז לדאוג לאבטח את כל הדברים האלה, ואם אין צורך לצאת מהבית מומלץ שלא לצאת בימים כאלה".

שינדלר מדגיש כי עבור הכוחות אירוע כדוגמת זה שאירע ביממה האחרונה אינו חדש וזר להם והם מתורגלים באירועים משנים קודמות. "זה לא משהו שמפתיע אותנו. אנחנו ערוכים לזה ומתמקצעים בנושאים האלה".

על המפגש עם המחולצים בשעת לילה מאוחרת, מספר שינדלר: "בהתחלה כשאנחנו מגיעים אליהם הם קצת חוששים כי הם לא מבינים מי המשוגע שבא אליהם פתאום אז הם קצת מבוהלים. הרגענו אותם, דיברנו איתם בשיח נעים כדי שיהיו רגועים והסברנו להם שזו העבודה שלנו ואנחנו יודעים מה אנחנו עושים וניקח אותם למקום הרבה יותר בטוח".

שינדלר מציין כי גם במצבים שכאלה יש צורך לשכנע את המחולצים לצאת מהבית שנותן להם תחושה מסוימת של הגנה, אך ההיכרות עם סכנות של התחשמלות והיפותרמיה לא מותירה אפשרות אחרת לבד מחילוץ ומעבר לבדיקה רפואית.