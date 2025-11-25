ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב (שלישי) למשבר החריף בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לבין הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר.

הפגישה המשולשת שתוכננה להתקיים היום בוטלה, ובמקום זאת ערך נתניהו שיחות נפרדות עם השניים.

בהודעה מטעם דובר ראש הממשלה נמסר: "עדיף לא להקשיב לתדרוכים של בעלי אינטרס. ראש הממשלה נחוש לפתור את הסוגיות והוא יפתור אותן בדרך הטובה ביותר".

במהלך הפגישות, מתח נתניהו ביקורת חריפה על ההתבטאויות הפומביות של כ"ץ וזמיר. לדבריו, יש לנהל את המחלוקות בדרכים המקובלות ולא באמצעות הצהרות לתקשורת.

זו אינה הפעם הראשונה שנתניהו מתייחס למתקפות הציוצים של שר הביטחון.

בישיבת הממשלה שהתקיימה לפני כשבועיים, רמז על רקע פוליטי להתנהלות של כ"ץ, ואמר: "אנחנו בשנת בחירות. הבחירות יתקיימו עד סוף השנה, אנחנו יודעים את זה, ואני מניח שבסוף השנה. אבל בתקופה הזאת של שנת בחירות אנחנו עדים למתקפת פריימריז, גם מתוך הליכוד וגם מחוץ לה. הנושאים שדנים בהם כל הזמן במתקפת ציוצים, שאני לא זוכר בנושאים ביטחוניים קודם כל".