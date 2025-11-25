זירת התאונה צילום: איחוד הצלה

הולכת רגל בת 78 נפטרה הערב (ג') מפצעיה לאחר שנפגעה קשה מרכב פרטי ברחוב עובד בן עמי באשדוד. מותה נקבע בבית החולים אסותא לאחר שמאמצי ההחייאה כשלו. צוותי החירום שהגיעו למקום מצאו את האישה ללא דופק ונשימה. "בהגיענו הבחנו בהולכת רגל שוכבת על הכביש ללא דופק ונשימה לאחר שנפגעה מרכב פרטי", מסרו פארמדיק אוראל אסולין, אלעד סופר ושמחה חסיד ממד"א הצלה דרום. האישה פונתה לבית החולים במצב אנוש תוך כדי החייאה, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותה. נהגת הרכב עוכבה לחקירה, ובוחני תנועה של מרחב לכיש חוקרים את נסיבות התאונה. זו ההרוגה השמינית בכבישי אשדוד מתחילת השנה, בשנה שנחשבת לקטלנית במיוחד בעיר.